യുഎഇയിൽ വേനൽ വരവറിയിച്ച് ബുധനാഴ്ച മുതൽ ‘കനത് അൽ തുറയ്യ’സീസൺ

യുഎഇയിൽ വേനൽകാലത്തിന് തുടക്കമിട്ട് ‘കനത് അൽ തുറയ്യ’സീസൺ ബുധനാഴ്ച തുടങ്ങും. ഈ മാസം 29 മുതൽ ജൂൺ 7 വരെ നീളുന്ന ഈ കാലയളവിൽ താപനില ഗണ്യമായി ഉയരുമെന്നും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം കുറയെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു.
വരാനിരിക്കുന്ന കഠിനമായ വേനൽച്ചൂടിന്റെ ആദ്യ സൂചനയായാണ് ഈ ഘട്ടത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് എമിറേറ്റ്സ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ചെയർമാൻ ഇബ്രാഹിം അൽ ജർവാൻ പറഞ്ഞു.
ജൂൺ ഏഴിന് തുറയ്യ നക്ഷത്രസമൂഹം ആകാശത്ത് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതോടെ ഈ സീസൺ അവസാനിക്കും. ഇതിന് പിന്നാലെ യുഎഇയിൽ ഔദ്യോഗികമായി വേനൽക്കാലം ആരംഭിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചൂട് വർധിക്കുമെന്നതിനാൽ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.