ദുബായിൽ മൂന്ന്​ ട്രക്ക്​ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി; നിർമാണ കരാർ നൽകി ആർടിഎ

ദുബായ്: ദുബായിൽ മൂന്ന് സംയോജിത ട്രക്ക് വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആർടിഎ നിർമാണ കരാർ നൽകി. ജബൽ അലി, ദുബായ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിക്ക് സമീപത്തുള്ള സാലിഹ് സുഹൈബ, എമിറേറ്റ്സ് റോഡിലെ മദീനത്ത് ഹിന്ദ് 2 എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പുതിയ ട്രക്ക് വിശ്രമ കേന്ദ്രം വികസിപ്പിക്കുന്നത്.
ആകെ 2.10 ലക്ഷം ചതുശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 490 ഹെവി ട്രക്കുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ടാവും. ഒരു ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്ററാണ് ജബൽ അലിയിലെ ട്രക്ക് വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിസ്തീർണം. ഇവിടെ 250 ട്രക്കുകൾക്ക് ഒരേ സമയം പാർക്ക് ചെയ്യാനാവും.
51,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ നിർമിക്കുന്ന സാലിഹ് സുഹൈബ് വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിൽ 120 ട്രക്കുകൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനാവും. 59,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലാണ് മദീനത്ത് ഹിന്ദ് 2വിലെ ട്രക്ക് വിശ്രമ കേന്ദ്രം നിർമിക്കുന്നത്. 120 ട്രക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയും.
ഹെവി ട്രക്കുകളുടെ പരിശോധന കേന്ദ്രം, ഡ്രൈവർ പരിശീലന കേന്ദ്രം, വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ, ചെറുകിട ഔട്ട്ലറ്റുകൾ, ലോജിസ്റ്റിക് വെയർ ഹൗസുകൾ, താമസ്ഥലങ്ങൾ, വിനോദ ലോഞ്ചുകൾ, ഇ.വി ചാർജിങ് പോയിന്റുകൾ, ഡീസൽ സ്റ്റേഷൻ എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലുമുണ്ടാകുമെന്ന് ആർ.ടി.എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ മതാർ അൽ തായർ പറഞ്ഞു. എമിറേറ്റിൽ ഇതുവരെ 85,000 ഹെവി ട്രക്കുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.