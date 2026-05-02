ഷാർജ ബിനാലെ 2027 ജനുവരി 21 മുതൽ ജൂൺ 13 വരെ: പങ്കെടുക്കുന്നത് ആഗോള പ്രശസ്തരായ 109 കലാകാരന്മാർ

ഷാർജ: കലാപ്രേമികൾ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഷാർജ ബിനാലെയുടെ 17-ാം പതിപ്പ് 2027 ജനുവരി 21 മുതൽ ജൂൺ 13 വരെ നടക്കും. ഷാർജ ആർട്ട് ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. . 'വാട് റിമെയ്ൻസ്, സിറ്റ്സ് റെസ്റ്റീവ്' എന്നതാണ് പുതിയ പതിപ്പിന്റെ പ്രമേയം.
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 109 കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികളാണ് ബിനാലെയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. ആഞ്ചല ഹരുത്യുന്യാൻ, പൗള നാസിമെന്റോ എന്നിവരാണ് ബിനാലെ 17-ന്റെ ക്യൂറേറ്റർമാർ. ചരിത്രം, ഓർമ്മകൾ, സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണമായിരിക്കും ഈ പതിപ്പ്. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ രൂപീകരണം, പ്രകൃതിക്കും സമൂഹത്തിനും നേരെ പരോക്ഷമായി നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാവും.
ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലാ മാമാങ്കമായ ഷാർജ ബിനാലെ, ഇത്തവണയും വ്യത്യസ്തമായ വേദികളിലായി വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അഞ്ചു മാസത്തിലധികം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ പ്രദർശനം ആഗോള സാംസ്കാരിക ഭൂപടത്തിൽ ഷാർജയുടെ സ്ഥാനം ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.