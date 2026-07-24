Pravasi

130 പുതിയ പട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ കൂടി പുറത്തിറക്കി ഷാർജ പൊലീസ്

അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും സ്മാർട്ട് ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ.
Sharjah Police roll out 130 additional new patrol vehicles

130 പുതിയ പട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ കൂടി പുറത്തിറക്കി ഷാർജ പൊലീസ്

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ഷാർജ: ഷാർജയിലെ സുരക്ഷയും ക്രമസമാധാനവും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി 130 പുതിയ പട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ കൂടി ഷാർജ പൊലീസ് പുറത്തിറക്കി.

അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും സ്മാർട്ട് ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ. പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും പാർപ്പിട മേഖലകളിലും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാനും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാനും ഇത് സഹായിക്കും.

രാജ്യാന്തര മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ പട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കിയതെന്ന് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ മേജർ ജനറൽ ഡോ. അലി ബു അൽ സൂദ് വ്യക്തമാക്കി.

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