തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് സൗദിയിലേക്കും ബഹ്റൈനിലേക്കും നേരിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ്

AI generated summary, newsroom reviewed
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്തുനിന്ന് റിയാദിലേക്കും ബഹ്റൈനിലേക്കും പുതിയ വിമാന സർവീസുകൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നു. 27 മുതൽ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ആരംഭിക്കുന്ന സർവീസുകളുടെ ബുക്കിങ് തുടങ്ങി. സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസ് വേണമെന്ന യാത്രക്കാരുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യത്തിനാണ് ഇതോടെ പരിഹാരമാകുന്നത്.
തുടക്കത്തിൽ ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും റിയാദ് സർവീസ്. ദമ്മാമിലേക്ക് നിലവിലുള്ള പ്രതിദിന സർവീസിന് പുറമെയായിരിക്കും റിയാദ് സർവീസ്. സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തെക്കൻ കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും യാത്രക്കാർക്ക് പുതിയ സർവീസ് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടും. നേരിട്ടുള്ള സർവീസ് ലഭിക്കുന്നതോടെ യാത്രാസമയം കുറയ്ക്കാനും യാത്ര കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാക്കാനും കഴിയും.
ബഹ്റൈനിലേക്കുള്ള പുതിയ സർവീസ് വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും. നിലവിൽ ഗൾഫ് എയർ ഈ റൂട്ടിൽ പ്രതിദിന സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ പുതിയ സർവീസ് കൂടി ആരംഭിക്കുന്നതോടെ തിരുവനന്തപുരം-ബഹ്റൈൻ റൂട്ടിൽ യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന് വിമാനത്താവളം അധികൃതർ പറഞ്ഞു.