Pravasi

റ​മ​ദാ​നി​ൽ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​ല സ്ഥിരത തുടരുമെന്ന് യുഎഇ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം

ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം
UAE Ministry of Economy says prices of essential goods will remain stable during Ramadan

റ​മ​ദാ​നി​ൽ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​ല സ്ഥിരത തുടരുമെന്ന് യുഎഇ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം

Updated on

ദുബായ്: റ​മ​ദാ​നി​ൽ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​ല വ​ർ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ യുഎഇ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ന്യാ​യ​മാ​യി വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ണം തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. പാ​ച​ക എ​ണ്ണ, മു​ട്ട, പാ​ലു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, അ​രി, പ​ഞ്ച​സാ​ര, ചി​ക്ക​ൻ, പ​യ​റു​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ബ്ര​ഡ്, ഗോ​ത​മ്പ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഒ​മ്പ​ത്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ്യ വ​സ്​​തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​ല വ​ർ​ധ​ന​ക്കാ​ണ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം.

പ്ര​തി​ദി​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​മാ​യി റ​മ​ദാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​​ൻ തു​ട​രു​മെ​ന്ന്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബി​ൻ തൂ​ഖ്​ അ​ൽ മ​ർ​രി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്​ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ചെ​റു​കി​ട വി​ൽ​പ​ന വി​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പു​തി​യ ന​യം മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വി​ല​വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത്​ ആ​റു മാ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള വേ​ണം. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം.അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​ല മ​ന്ത്രാ​ല​യം ദി​വ​സേ​ന വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും വി​ല ഉ​യ​ർ​ന്നാ​ൽ അ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ചി​ല ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ അ​ന്യാ​യ​മാ​യി വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റാ​യ 8001222ൽ ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​തി ന​ൽ​ക​ണം.

price hike
UAE
emirates

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com