Pravasi

2000 കിലോയുടെ കേക്ക് മുറിച്ച് ലുലുവിന്‍റെ യുഎഇ ദേശീയ ദിനാഘോഷം

മൂന്ന് ലെയറിലുള്ള വാനില ഫ്രഷ് ക്രീം കേക്ക് മൂന്ന് ദിവസം എടുത്താണ് ഒരുക്കിയത്
UAE NATIONADY CELEBRATION ON LULU

വാനില ഫ്രഷ് ക്രീം കേക്ക്

Updated on

അബുദാബി: അൽ ഐൻ കുവൈത്താത്ത് ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ 2000 കിലോ​ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന കേക്ക് മുറിച്ച് 54ആം ഈദ് അൽ ഇത്തിഹാദ് ആഘോഷിച്ചു.അൽ അമീര മുൻസിപ്പൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്‍റർ ഡയറക്ടർ അഹമ്മദ് ഉംറാൻ അൽ അമേരി, അൽ ഐനിലെ പ്രമുഖ പൊലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ, ലുലു അൽ ഐൻ ഡയറക്ടർ ഷാജി ജമാലുദ്ദീൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് കേക്ക് മുറിച്ചത്.

അയ്യാരിത്തോളം പേർ ആഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാ​ഗമായി. ലുലു റീജിയണൽ ഷെഫ് റിയാസ് സി.ഒ ഹംസയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 13 ഷെഫുമാരും നൂറിലധികം സ്റ്റാഫുകളും ചേർന്നാണ് കേക്ക് ഒരുക്കിയത്

മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ലെയറിലുള്ള വാനില ഫ്രഷ് ക്രീം കേക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയത്. ചെറി, ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള രുചികൂട്ടിലാണ് കേക്ക് ഒരുക്കിയത്. വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി.സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച അറബിക് നൃത്തവും ​ഗാനങ്ങളും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി.

UAE
LULU
abudabi

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com