ഷാർജ: ഷാർജ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ജുവൈസയിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഎഇ ദേശീയ ദിനം ആഘോഷിച്ചു. ആയിരത്തിലധികം കുട്ടികളെ അണിനിരത്തി യുഎഇ യുടെ ഭൂപടം ഒരുക്കിയതാണ് ശ്രദ്ധേയമായത്.
യുഎഇ ദേശീയ പതാകയിലെ നാലു നിറങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞെത്തിയ കുട്ടികൾ ഭൂപട മാതൃകയിൽ ചേർന്നു നിന്നു. 54 കുട്ടികൾ ദേശീയ പതാക നിറങ്ങളിൽ ചേർന്നു നിന്നാലപിച്ച യുഎഇ ദേശീയ ഗാനവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.
മാനവ ശേഷി സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം ആക്ടിങ് അസിസ്റ്റന്റ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഫോർ ലേബർ മാർക്കറ്റ് സർവീസിസ് റാഷിദ് ഹസൻ അൽ സാദി വിശിഷ്ട അതിഥിയായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ മാനെജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ മുരളീധരൻ, അനീഷ് എൻ.പി., പ്രഭാകരൻ പയ്യന്നൂർ, എംഎസ്ഒ ബദരിയ അൽ തമിമി, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ മുഹമ്മദ് അമീൻ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ രാജീവ് മാധവൻ, ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ദീപ്തി ടോംസി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
ഘോഷയാത്രയിൽ മൂവായിരത്തിൽ പരം കുട്ടികൾ അണിനിരന്നു. ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനു കീഴിലുള്ള ഷാർജ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബോയ്സ് വിഭാഗത്തിൽ (ജുവൈസ) അയ്യായിരത്തിൽപ്പരം കുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നത്.