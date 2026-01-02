യുഎഇയിൽ ​ ജുമുഅ നമസ്കാര സമയ മാറ്റം പ്രാബല്യത്തിൽ

ദുബായ്: യുഎഇയിൽ ജുമുഅ നമസ്കാര സമയത്തിലെ മാറ്റം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഇസ്ലാമിക് അഫേഴ്സ്, എൻഡോവ്മെന്റ് ആൻഡ് സകാത് ആണ് സമയ മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12.45നായിരിക്കും ജുമുഅ നമസ്കാരം. ഷാർജ ഒഴികെ മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിൽ ജുമുഅ നമസ്കാര സമയം ഉച്ചക്ക് 1.15നായിരുന്നു.
പുതിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് നമസ്കാരം 30 മിനിറ്റ് നേരത്തെയാക്കി. എല്ലാ എമിറേറ്റുകളിലെയും എല്ലാ പള്ളികളിലും സമയ മാറ്റം നടപ്പാക്കി.
2026 രാജ്യത്ത് ‘കുടുംബ വർഷമാ’യി ആചരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് പുതിയ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുന്നത്. 2022ൽ സർക്കാർ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം അനുസരിച്ചാണ് ഔഖാഫ് വെള്ളിയാഴ്ചകളിലെ പ്രാർഥന സമയം ഉച്ച 1.15 ആയി ക്രമീകരിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വാരാന്ത്യ അവധികൾ വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു