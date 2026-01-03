Pravasi

പൗരന്മാരുടെ ശാക്തീകരണം: പുതിയ അതോറിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎഇ പ്രസിഡണ്ട്

പൂ​ർ​ണ​മാ​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​തോ​റി​റ്റിയാണ് നിലവിൽ വരിക
ഷെയ്ഖ് ​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ

Updated on

അബുദാബി: യുഎഇയുടെ ഭാ​വി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​മാ​റാ​ത്തി പൗ​ര​ൻ​മാ​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക എന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോടെ ​ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി-​മാ​നേ​ജ്ഡ് വെ​ർ​ച്വ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷെയ്ഖ് ​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​തോ​റി​റ്റിയാണ് നിലവിൽ വരിക.

2025 സാ​മൂ​ഹി​ക വ​ർ​ഷ​മാ​യി ആ​ച​രി​ച്ച​തിന്‍റെ സ​മാ​പ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഉണ്ടായത്.

യു.​എ.​ഇ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നിന്നുള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ പൗ​ര​ൻ​മാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും അ​തോ​റി​റ്റി. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പ്​ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലും ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി​യെ നയിക്കും. ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ക​ളി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, സ്‌​പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, യു​വാ​ക്ക​ൾ, സം​രം​ഭ​ക​ർ, വി​ര​മി​ച്ച​വ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള​വ​രെ​യാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

