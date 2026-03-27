സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിലും ചരക്കുനീക്കവും വിതരണ ശൃംഖലയും കാര്യക്ഷമമെന്ന് യുഎഇ

അബുദാബി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിലും യുഎഇ യിലെ ചരക്കുനീക്കവും വിതരണ ശൃംഖലയും കാര്യക്ഷമമായി തുടരുന്നുവെന്ന് യുഎഇ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വിപണിയിൽ അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും സേവനങ്ങൾ തടസമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കാനും രാജ്യം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഊർജ-അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മന്ത്രിയും സപ്ലൈ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ സുഹൈൽ മുഹമ്മദ് അൽ മസ്റൂയി പറഞ്ഞു.
ഇതുവരെ യുഎഇയിലെ തുറമുഖങ്ങൾ 25,000-ത്തിലധികം കണ്ടെയ്നറുകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ യുഎഇയുടെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് സംവിധാനം സുസജ്ജമാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണിതെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രാജ്യത്തെ വിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും തടസങ്ങളുണ്ടായാൽ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി പ്രത്യേക ദേശീയ ദൗത്യസംഘത്തെ തന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.