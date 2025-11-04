Pravasi

തീരദേശ, ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ രാവിലെ ഈർപ്പം അനുഭവപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
യുഎഇ യിൽ ഈ മാസം 7 വരെ അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

അബുദാബി: യുഎഇയിൽ നവംബർ 3 മുതൽ 7 വരെ അസ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥ തുടരുമെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും. ചില സമയങ്ങളിൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ശൈത്യകാലത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ . ചില ദിവസങ്ങളിൽ താപനിലയിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടാകും.

അറബിക്കടലും ഒമാൻ ഉൾക്കടലും പൊതുവെ ശാന്തമായിരിക്കും.

കൂടാതെ, തീരദേശ, ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ രാവിലെ ഈർപ്പം അനുഭവപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

