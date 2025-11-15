Pravasi

അമിത വേഗത്തിൽ അനധികൃത സഞ്ചാരം: 101 ബൈക്കുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ദുബായ് പൊലീസ്

മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തിൽ ഓടിച്ച വാഹനങ്ങളാണ്​ പിടികൂടിയത്​
Dubai Police seize 101 bikes for over speed

പിടിച്ചെടുത്ത ബൈക്കുകൾ

ദുബായ്: ജോഗിങ് ട്രാക്കുകളിലൂടെയും കാൽനട പാതകളിലൂടെയും അമിത വേഗത്തിൽ ഓടിച്ച 101 ബൈക്കുകൾ ദുബായ് പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തിൽ ഓടിച്ച വാഹനങ്ങളാണ്​ പിടികൂടിയത്​. ഉയർന്ന വേഗം കൈവരിക്കാൻ ഇ-സ്കൂട്ടറുകളിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നതായി ​പൊലീസ്​ കണ്ടെത്തി. നാദൽ ഷിബയിലും മറ്റ്​ ഭാഗങ്ങളിലും ട്രാഫിക്​ നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയ 130 പേർക്ക്​ പിഴ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇ-ബൈക്കുകളുടെ അമിത വേഗം സ്വന്തം ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും ഭീഷണിയാണെന്ന്​ ​ദുബായി പൊലീസ്​ ഓപറേഷൻ അ​ഫേഴ്​സ്​ അസി. കമാൻഡന്‍റ്​ മേജർ ജനറൽ സെയ്​ഫ്​ മുഹൈർ അൽ മസ്​റൂയി പറഞ്ഞു. നിയമലംഘക​ർക്കെതിരേ ശക്​തമായ നിയമപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കോ ചെറു യാത്രകൾക്കോ വേണ്ടി മാത്രം രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇ-ബൈക്കുകളെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതോടെ അവ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളുടെ ഗണത്തിലേക്ക്​ മാറുകയും വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക്​ വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം ബൈക്കുകൾ സ്​പോർട്​സ്​ ട്രാക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്​.

ഈ വർഷം ആദ്യ അഞ്ചു മാസത്തിനിടെ ദുബായിൽ ഇ-സ്കൂട്ടർ അപകടത്തിൽ 13 പേരാണ്​ കൊല്ലപ്പെട്ടത്​. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇ-സ്കൂട്ടറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 254 നിയമലംഘനങ്ങളിൽ 10 പേർ മരിക്കുകയും 259 പേർക്ക്​ അപകടങ്ങളിൽ പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

