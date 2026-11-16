ഭക്തിസാന്ദ്രം; ശബരിമല നട തുറന്നു, മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിന് തുടക്കം
ശബരിമല: അയ്യപ്പഭക്തർ കാത്തിരുന്ന ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന്റെ ആരംഭമായി ശബരിമല നട തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിന് തുറന്നു. ശരണാർഥികളുടെ വലിയ തിരക്കാണ് പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടത്. തന്ത്രി കണ്ഠര് ബ്രഹ്മദത്തന്റെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിൽ നിലവിലെ മേൽശാന്തി ഇ.ഡി. പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയാണ് നട തുറന്നു ശ്രീകോവിലിലെ ദീപങ്ങൾ തെളിയിച്ചത്. തുടർന്ന് മാളികപ്പുറം നട തുറക്കുന്നതിനായി മേൽശാന്തി മനു നമ്പൂതിരിക്ക് താക്കോൽ കൈമാറി. പതിനെട്ടാംപടിക്ക് മുന്നിലെ ആഴി തെളിയിച്ച ശേഷം പുതിയ മേൽശാന്തിമാരുടെ അവരോധിക്കൽ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. ശബരിമല പുതിയ മേൽശാന്തിയായി അരീക്കര സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിയും മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയായി ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയും ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ചുമതലയേറ്റു.
ഇന്നു മുതലാണ് ഭക്തർക്ക് പതിവ് പൂജകളും നെയ്യഭിഷേകവും ദർശനവും ലഭ്യമാകുക. ഇന്നലെ 10 മണിവരെ ദർശന സൗകര്യം ലഭ്യമായിരുന്നു. തീർഥാടകരുടെ സുരക്ഷയും സുഗമമായ ദർശനവും ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത്തവണ വലിയ തോതിലുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് ദേവസ്വം ബോർഡും സർക്കാരും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ദേവസ്വംബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ.ജയകുമാർ, മെമ്പർമാരായ കെ.രാജു, പി.ഡി.സന്തോഷ്കുമാർ, ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ ആർ.ജയകൃഷ്ണൻ, ചീഫ് പൊലീസ് കോ-ഓഡിനേറ്റർ എഡിജിപി പി.വിജയൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ പി.എസ്.ശാന്തകുമാർ തുടങ്ങിയവർ നടതുറക്കലിന് സന്നിഹിതരായിരുന്നു.