ശബരിമലയിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രണവിധേയം; എൻഡിആർഎഫ് സംഘം സന്നിധാനത്ത്

പത്തനംതിട്ട: അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ശബരിമലയിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് 20,000 ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തി. പമ്പയില് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ശബരിമല ദര്ശനം പൂര്ത്തിയാക്കി നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് തന്നെ ഭക്തര്ക്ക് മടങ്ങിപോകാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കും.
കൂടുതലായി എത്തുന്നവര്ക്ക് അടുത്ത ദിവസം ദര്ശനത്തിനുള്ള ക്രമീകരണം ഏര്പ്പെടുത്തും. നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കും.
ഭക്തര്ക്ക് തങ്ങാന് നിലയ്ക്കലില് സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മരക്കൂട്ടം, ശരംകുത്തി സന്നിധാനം പാതയിലെ ക്യൂ കോംപ്ലക്സുകള് കൂടുതല് കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കും. ക്യൂ കോംപ്ലക്സുകളിൽ എല്ലായിടത്തും ഭക്തർക്ക് കുടിവെള്ളം ഉറപ്പാക്കും. കുടിവെള്ളത്തിന് പുറമെ ലഘുഭക്ഷണവും ചുക്കു കാപ്പിയും നൽകും. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള എൻഡിആര്എഫിന്റെ ആദ്യ സംഘം സന്നിധാനത്ത് എത്തി. ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത സംഘം ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ എത്തും.