പമ്പ: നിറപുത്തരി ചടങ്ങുകൾക്കായി നട തുറക്കുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 2, 3 തീയതികളിലായി ശബരിമല ദർശനം നടത്താനിരിക്കുന്ന ഭക്തർ യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്.
സംസ്ഥാനത്തെ കനത്ത മഴയുടെയും പമ്പയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അഭ്യർഥനയുമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് രംഗത്തെത്തിയത്.
പകരം ഓഗസ്റ്റ് 16 മുതൽ 21 വരെയും ഓഗസ്റ്റ് 24 മുതൽ 28 വരെയും ഭക്തർക്ക് ദർശനം നടത്താമെന്നും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നട തുറക്കുമെന്നും ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി. മഴ രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനാലും മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അഭ്യർഥന നടത്തുന്നതെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചു.