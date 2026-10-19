‘വിദേശ കരാര്‍ അടിമകള്‍’ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി വാൻസ്

എച്ച് 1ബി വിസയിൽ യുഎസിലെത്തുന്ന വിദേശ തൊഴിലാളികളെ ‘വിദേശ കരാര് അടിമകള്’ എന്ന് ജെഡി വാൻസ് പരാമർശിച്ചതിനെതിരേ ഇന്ത്യൻ വംശജരിൽ നിന്നു കടുത്ത വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നതിനെ തുടർന്ന് വിശദീകരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജെഡി വാൻസ്. തന്റെ വിമർശനം ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളോടല്ലെന്നും അവരെ ജോലിക്കെടുക്കുന്ന കമ്പനികളോടും നിലവിലെ വിസ സംവിധാനത്തോടുമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ഭാര്യ ഉഷ വാൻസിന്റെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മാതാപിതാക്കളെ താന് സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്, നേരത്തേ നടത്തിയ പരാമര്ശം പിന്വലിക്കാന് വാന്സ് തയാറായില്ല. ഒക്റ്റോബര് 17ന് സിബിഎസ് ന്യൂസ് സംഘടിപ്പിച്ച ടൗണ്ഹാള് പരിപാടിയിലായിരുന്നു പ്രതികരണം.
എച്ച്-1ബി വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമര്ശം വാന്സ് വിശദീകരിക്കണമെന്ന് പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്ത ഒരു വോട്ടര് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അഞ്ചുവര്ഷം മുമ്പ് അമേരിക്കയിലെത്തി പൗരത്വം നേടിയ ശേഷം വാന്സിന് വോട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് താനെന്നും കുടിയേറ്റക്കാരെ അനാവശ്യമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അവര് ആരോപിച്ചു. മറുപടിയായി സ്വന്തം കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച വാന്സ്, ദക്ഷിണേന്ത്യയില്നിന്ന് കുടിയേറിയ ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും അമേരിക്കയില് ജനിച്ച അവരുടെ മകള് ഇന്ന് സെക്കന്ഡ് ലേഡിയാണെന്നതില് അഭിമാനമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന് സംഭാവന നല്കുന്നവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അമേരിക്കന് തൊഴിലാളികളുടെ താല്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്ന കുടിയേറ്റ സംവിധാനമാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
എച്ച്-1ബി വിസയിലുള്ള തൊഴിലാളികളെ വിമര്ശിക്കാനല്ല കരാര് അടിമത്തംഎന്ന പ്രയോഗം നടത്തിയതെന്ന് വാന്സ് വിശദീകരിച്ചു. അമേരിക്കന് തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ട് കുറഞ്ഞ വേതനത്തില് വിദേശ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്ന കമ്പനികളെയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. മേലധികാരിയുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായാല് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും വിസയുടെ നിബന്ധനകള് കാരണം സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങേണ്ടിവരുമെന്നും ഭയന്ന് വിദേശ തൊഴിലാളികള്ക്ക് പ്രതികരിക്കാന് കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാകാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് തൊഴിലുടമകള്ക്ക് അമിതമായ അധികാരം നല്കുന്നു. തന്റെ വാക്കുകള് കൂടുതല് അനുയോജ്യമായ രീതിയില് അവതരിപ്പിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും വാന്സ് സമ്മതിച്ചു.
എച്ച്-1ബി വിസ തൊഴിലാളികള് സമാന ജോലികളില് ഏര്പ്പെടുന്ന അമേരിക്കന് പൗരന്മാരെക്കാള് ശരാശരി 20,000 ഡോളര് കുറവാണ് സമ്പാദിക്കുന്നതെന്നും വിദേശ ഔട്ട്സോഴ്സിങ് കമ്പനികള് വഴി എത്തുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം 48,000 ഡോളര് വരെ കുറവാണെന്നും വാന്സ് നേരത്തേ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. അമേരിക്കന് കമ്പനികള് കൂടുതല് സ്വദേശികളെ നിയമിക്കണമെന്നും കുറഞ്ഞ ചെലവില് വിദേശത്തുനിന്ന് തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം, ഈ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനവും താരതമ്യം ചെയ്ത തൊഴിലുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും നല്കിയ വാര്ത്തയില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.