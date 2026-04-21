അയർലണ്ടിൽ മലയാളി നഴ്സിനു നേരെ വംശീയാതിക്രമം, വധശ്രമം

ആഴത്തിൽ കുത്തേറ്റ നിലയിലായിരുന്നു നഴ്സ്.ഗോ ബാക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് ആക്രോശിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം.
Racial violence attempted murder againstMalayali nurse Ireland

ഡബ്ലിൻ: മലയാളി നഴ്സിനു നേരെ അയർലണ്ടിൽ വംശീയാതിക്രമവും ക്രൂര മർദനവും. പുരുഷ നഴ്സാണ് അതിക്രമത്തിന് ഇരയായത്. ആഴത്തിൽ കുത്തേറ്റ നിലയിലായിരുന്നു നഴ്സ്. ഗോ ബാക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് ആക്രോശിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. താമസ സ്ഥലത്തു നിന്നും പാൽ വാങ്ങാനായി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് വംശീയാധിക്ഷേപവും മർദനവും ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത്.

രക്തം വാർന്ന നിലയിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച നഴ്സ് അപകട നില തരണം ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. നഴ്സിന്‍റെ പേര് പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. അയർലണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്കു നേരെ തുടർച്ചയായി വംശീയാധിക്ഷേപവു ആക്രമണവും ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം അയർലണ്ടിൽ വിദേശികൾക്ക് എതിരായ വികാരം അതിശക്തമാണ് ഇപ്പോൾ.

