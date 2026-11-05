ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരിഹാസവുമായി ഇലോൺ മസ്ക്

വാഷിങ്ടൺ: അമെരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിടുകയും ഡെമോക്രാറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരുസഭകളിലും ഭൂരിപക്ഷം നേടുകയും ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ പരിഹാസവുമായി ഇലോൺ മസ്ക്. "തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടപെടുന്ന എന്റെ ബഹിരാകാശ ലേസറുകൾ ഇത്തവണ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെന്നു തോന്നുന്നു' എന്നായിരുന്നു മസ്കിന്റെ പരിഹാസം. എക്സിലൂടെയാണ് മസ്ക് ഈ ഹാസ്യ പ്രതികരണം നടത്തിയത്.
2024ലെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ മസ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്റ്റാർലിങ്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് വോട്ടെണ്ണലിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും നിർണായക സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വോട്ടുകൾ സ്റ്റാർലിങ്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി മറിച്ചെന്നായിരുന്നു ചിലരുടെ ആരോപണം.
എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിശ്വസനീയമായ തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല. അമെരിക്കയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരും ഈ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. വോട്ടെണ്ണലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ സ്റ്റാർലിങ്ക് ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും വോട്ടുകൾ മാറ്റിമറിച്ചതിന് തെളിവില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് മസ്കിന്റെ പുതിയ പ്രതികരണം.
2024ൽ തനിക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ട്രംപിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, 2026ൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥികളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ അതേ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യമാണ് മസ്കിന്റെ പരിഹാസത്തിന് പിന്നിലെ സന്ദേശമെന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ് ഉയരുന്നത്. മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന മറുപടിയായും ഈ പ്രതികരണത്തെ കാണാം. എന്നാൽ തന്റെ പരാമർശത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം മസ്ക് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല.
അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിഗത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംഭാവനദാതാക്കളിൽ ഒരാളായി മാറിയ മസ്ക്, തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന സമിതിയായ America PAC-ന് മാത്രം ഏകദേശം 216 മില്യൺ ഡോളർ നൽകിയിരുന്നു. റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റ് സ്ഥാനാർഥികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന Senate Leadership Fund-ന് ഏകദേശം 168 മില്യൺ ഡോളറും ജനപ്രതിനിധിസഭയിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥികളെ സഹായിക്കുന്ന Congressional Leadership Fund-ന് 30 മില്യൺ ഡോളറും നൽകിയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് തന്റെ പ്രധാന വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെക്സസ് സംസ്ഥാനത്താണ് മസ്ക് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥികളുടെ വിജയത്തിനായി വലിയ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകിയത്.
എന്നാൽ ടെക്സസിലെ സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മസ്കിന്റെ പിന്തുണ ലഭിച്ച റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥി കെൻ പാക്സ്റ്റൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി ജെയിംസ് ടലാരിക്കോയോട് പരാജയപ്പെട്ടു. ഗവർണർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിലവിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവർണർ ഗ്രെഗ് അബോട്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി ജീന ഹിനോഹോസ വിജയിച്ചു.