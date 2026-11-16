ട്രംപ് ചൈനയിലേയ്ക്ക്; റൂസ് വെൽറ്റ് പശ്ചിമേഷ്യയിലേയ്ക്ക്

ഇറാനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചൈനീസ്, റഷ്യൻ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഇതോടൊപ്പം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അമെരിക്കയുടെ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളുടെ വിന്യാസം മൂന്നായി ഉയർത്തി യുഎസ്. യുഎസ്എസ് തിയോഡോർ റൂസ് വെൽറ്റ് ആണ് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സെന്റ്കോമിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ പുതുതായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ട്രംപ് ഏഷ്യൻ പര്യടനത്തിനായി വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് 'യുഎസ്എസ് തിയോഡോർ റൂസ്വെൽറ്റ്' യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ഈ പര്യടനത്തിനിടെ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിംഗ്, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ എന്നിവരുമായി ട്രംപ് ചർച്ചകൾ നടത്തും.
ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും, ടെഹ്റാനെതിരെ വൻതോതിലുള്ള സൈനിക നടപടികൾ പുനരാരംഭിക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലുമാണ് 'റൂസ്വെൽറ്റ്' ഈ മേഖലയിലെത്തുന്നത്. ഇതിനകം ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന 'യുഎസ്എസ് ജോർജ്ജ് വാഷിംഗ്ടൺ', 'യുഎസ്എസ് ജോർജ്ജ് എച്ച്.ഡബ്ല്യു. ബുഷ്' എന്നീ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾക്കൊപ്പം 'റൂസ്വെൽറ്റും' ചേരുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ശക്തമായ അമെരിക്കൻ സാന്നിധ്യം
മൂന്ന് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരേസമയം ഈ മേഖലയിലുണ്ടാകുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ശക്തമായ അമേരിക്കൻ നാവിക സാന്നിധ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2003-ലെ ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ്, ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ മൂന്ന് യുഎസ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾ ഒരേസമയം ഈ മേഖലയിൽ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ മൂന്ന് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ ഗ്രൂപ്പുകളും എത്രകാലം ഈ മേഖലയിൽ തുടരുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. നിലവിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കപ്പലുകളിൽ ഒന്നിന് പകരമായാണ് 'റൂസ്വെൽറ്റ്' എത്തുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നതെങ്കിലും, ആവശ്യമെങ്കിൽ മൂന്ന് കപ്പലുകളും ഇവിടെ തുടരാമെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അടുത്തതായി എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ട്രംപ് ആലോചിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പുതിയ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇറാനോ, ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതികളോ അമേരിക്കൻ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവിടുന്നതിൽ നിന്ന് താൻ വിട്ടുനിന്നേക്കാമെന്ന് ട്രംപ് തന്റെ മുതിർന്ന ഉപദേശകരോട് പറഞ്ഞു.
സൈനിക സംഘർഷം വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് റജബ് തയ്യിബ് എർദോഗാനും ട്രംപിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതേസമയം, ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും സൈനിക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഇസ്രായേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാഷിംഗ്ടണിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇറാന്റെ കൈവശം ഇപ്പോഴും എത്രത്തോളം സൈനിക ശേഷിയുണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്.
അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ചേർന്ന് ഇറാനിലെ സൈനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ വ്യാപകമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും, ടെഹ്റാന്റെ കൈവശം ഇപ്പോഴും 1,500 മുതൽ 2,500 വരെ മിസൈലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണക്കാക്കുന്നതായി 'വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ' ഞായറാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എത്ര മിസൈലുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയെണ്ണം സംഭരണശാലകളിലുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രയാസമായതിനാൽ, ഈ കണക്കുകൾക്ക് വിശ്വാസ്യത കുറവാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സംഘർഷം രൂക്ഷമായാൽ അമേരിക്കൻ സേനയ്ക്കും മേഖലയിലെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കും ഭീഷണിയാകാൻ പോന്ന ഗണ്യമായ ശേഷി ഇറാനുണ്ടെന്ന് ഈ വിലയിരുത്തൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ചൈനയിലെ ചർച്ചാവിഷയമായി ഇറാൻ
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രംപ്, ആദ്യം ഫിലിപ്പീൻസിലേക്കും തുടർന്ന് ചൈനയിലേക്കും യാത്ര തിരിക്കും. വൈറ്റ് ഹൗസ് നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച മനിലയിൽ വെച്ച് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ നേതാക്കളുമായി ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച അദ്ദേഹം ഷെൻഷെനിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും. വ്യാഴാഴ്ച, 'ഏഷ്യ-പസഫിക് ഇക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ' (APEC) ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ട്രംപ്, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിംഗുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തുകയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും.
വ്യാഴാഴ്ച ചൈനയിലെ ഷെൻഷെനിൽ വെച്ച് ട്രംപ്, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിംഗ് എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് ഒരു ത്രികക്ഷി ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം തിങ്കളാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ, ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഔദ്യോഗിക വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് "അതിപ്രധാനമായ പ്രാധാന്യ"മുണ്ടെന്നും, ഇത് ലോക സമാധാനത്തെയും സ്ഥിരതയെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു. ബീജിങിൽ നടന്ന പ്രതിദിന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രാലയ വക്താവാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇറാൻ വിഷയവും, മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും ആണവായുധ ശേഖരം കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എങ്കിലും, ഈ ആദ്യ ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ആണവായുധ നിയന്ത്രണ കരാർ ഉടലെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുതിർന്ന ഭരണകൂട ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മധ്യപൂർവേഷ്യയിൽ അമേരിക്ക സൈനിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും, അതേസമയം ചൈനയുമായി ട്രംപ് നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് ഒരുങ്ങുന്നതും, വൈറ്റ് ഹൗസിന് മുന്നിലുള്ള രണ്ട് സാധ്യതകളെയാണ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്: ടെഹ്റാനു മേൽ സൈനിക സമ്മർദ്ദം തുടരുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ, മറ്റ് വൻശക്തികളുമായി നയതന്ത്ര ധാരണകൾ തേടുക എന്നതാണത്.
ഇറാനെതിരെ പുതിയ വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണ പദ്ധതികളൊന്നും ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം, മൂന്നാമതൊരു 'കാരിയർ സ്ട്രൈക്ക് ഗ്രൂപ്പ്' (വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സൈനിക വ്യൂഹം) കൂടി എത്തിയത് പ്രസിഡന്റിന് ലഭ്യമായ സൈനിക നടപടി സാധ്യതകൾ വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.