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പൗരന്മാരെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ റഷ്യയുടെ "മാക്‌സ്' മൊബൈല്‍ ആപ്പ്

ഉപയോക്താക്കള്‍ അറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ വേഷം പകര്‍ന്നുകൊണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും.
Russia launches 'Max' mobile app to monitor citizens

പൗരന്മാരെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ റഷ്യയുടെ "മാക്‌സ്' മൊബൈല്‍ ആപ്പ്

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മോസ്‌കോ: പൗരന്മാരെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ റഷ്യ "മാക്‌സ് ' എന്ന മൊബൈല്‍ സൂപ്പര്‍ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ടെലഗ്രാമിനും വാട്സ്ആപ്പിനും ബദലായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പ് എന്ന നിലയിലാണ് മാക്‌സിനെ റഷ്യ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിനു പുറമെ ആപ്പിന് ഒരു "ദേശസ്‌നേഹപരമായ' പ്രതിച്ഛായയും നല്‍കി. പ്രശസ്തരായ റഷ്യന്‍ വ്യക്തിത്വങ്ങള്‍ റാപ്പ് വിഡിയൊകളിലൂടെയും ഹാസ്യപരിപാടികളിലൂടെയും ഇതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെസേജിങ് ആപ്പായി ഇത് മാറി.

"സൂപ്പര്‍-ആപ്പ് '

ഒരൊറ്റ ആപ്പിനുള്ളില്‍ തന്നെ വിവിധ തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി മിനി-ആപ്പുകളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുകയും അതുവഴി ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ് "സൂപ്പര്‍-ആപ്പുകള്‍'. ഇപ്പോള്‍ റഷ്യയുടെ സൂപ്പര്‍ ആപ്പ് ആയി മാക്‌സ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

Putin also has a stake

പുടിൻ

പുടിനും പങ്കാളിത്തം

കഴിഞ്ഞ 18 മാസത്തിനിടെ കോടിക്കണക്കിന് റഷ്യക്കാര്‍ തങ്ങളുടെ ഫോണുകളില്‍ മാക്‌സ് എന്ന ആപ്പ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായി. മെസേജിങ്ങിനും പണമിടപാടുകള്‍ക്കുമായി രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത, വയലറ്റ്-നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു ബട്ടണ്‍ രൂപത്തിലുള്ള ആപ്പാണിത്. റഷ്യന്‍ ഭരണകൂടവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്ന റഷ്യന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ കമ്പനിയായ "വികോണ്‍ടാക്‌റ്റെ'യുടെ (VKonta-kte) ഉത്പന്നമാണിത്. റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് വ്ളാഡിമിര്‍ പുടിന് മാക്‌സില്‍ പരോക്ഷമായ ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

"മാക്‌സി'ന്‍റെ ശക്തമായ നിരീക്ഷണ ശേഷികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഫൊറന്‍സിക് ഗവേഷണത്തിലൂടെ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഉപയോക്താക്കളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ അവരുടെ ഉപകരണങ്ങളുടെയും അതിലെ "മിനി-ആപ്പുകളുടെ'യും ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെയും സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടുകള്‍ എടുക്കാന്‍ മാക്‌സിന് സാധിക്കും. മിനി-ആപ്പുകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, പേയ്മെന്‍റ് വിവരങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം മാക്‌സിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനാകും. ഉപയോക്താക്കള്‍ അറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ വേഷം പകര്‍ന്നുകൊണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും.

It can also operate by impersonating users without them knowing.

ഉപയോക്താക്കള്‍ അറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ വേഷം പകര്‍ന്നുകൊണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും.

റഷ്യയുടെ സൂപ്പര്‍ ആപ്പ്

വിവിധ സേവനങ്ങളെ ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന സൂപ്പര്‍ ആപ്പ് ആണ് മാക്‌സ്. റഷ്യയിലെ ദൈനംദിന ജീവിതം സുഗമമാക്കുന്ന നിരവധി "മിനി-ആപ്പുകളെ' ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണിത്. ബാങ്കിങ് ആപ്പുകള്‍, ടെലഗ്രാമിന് പകരമാവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള മെസേജിങ് സേവനം, അവശ്യ സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ആപ്പുകള്‍ എന്നിവ മാക്‌സില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ചൈനയിലെ "വീ ചാറ്റ് ' ഇതുപോലൊരു ആപ്പ് ആണ്.

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