എഫ്-1 വിസക്കാർക്ക് കൂച്ചു വിലങ്ങിട്ട് ട്രംപ് ഭരണകൂടം

വാഷിങ്ടൺ: അമെരിക്കൻ സർവകലാശാലകളിൽ പഠിക്കുന്ന എഫ്-1 വിസക്കാരായ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികൾക്കു മേൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം. വിദ്യാർഥികളുടെ യുഎസിലെ താമസവും പഠനവും പ്രായോഗിക പരിശീലനവും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന വിവിധ നയങ്ങളും ചട്ടങ്ങളുമാണ് പുതിയ ഭരണകൂടം നടപ്പിലാക്കിവരുന്നത്. ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി വകുപ്പിന്റെ (DHS) കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 1.6 ദശലക്ഷം അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികളാണ് നിലവിൽ എഫ്-1 വിസയിൽ അമേരിക്കയിലുള്ളത്.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് രാജ്യത്ത് തുടരാവുന്ന കാലയളവ് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രവേശനത്തിൽ ഇടിവുണ്ടാക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഉയർന്ന ട്യൂഷൻ ഫീസ് നൽകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികളുടെ കുറവ് യുഎസ് കോളെജുകളുടെയും സർവ്വകലാശാലകളുടെയും വരുമാനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. ഇത് അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരായ വിദ്യാർഥികളെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. കൂടാതെ, ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്കും വലിയ ഭീഷണിയാണ്. എഫ്-1 വിസക്കാരുടെ പ്രവേശനത്തിൽ 10 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായാൽ പോലും അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ യു.എസ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് 72 മുതൽ 145 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വരെ നഷ്ടം ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ഒരു സാമ്പത്തിക വിശകലനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
എഫ്-1 വിദ്യാർഥികളുടെ റെക്കോർഡ് റദ്ദാക്കൽ നടപടികൾ
ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികൾക്ക് തിരിച്ചടിയായുള്ള ആദ്യ നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് 2025ന്റെ തുടക്കത്തിലാണ്. നിയമപാലകരുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാഷണൽ ക്രിമിനൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ ഡാറ്റാബേസിലെ ഏകദേശം 6,400 എഫ്-1 വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ICE) സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് (DOS) കൈമാറുകയും തുടർന്ന് വിസ റദ്ദാക്കൽ നടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു.
വിസ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സ്റ്റുഡന്റ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് വിസിറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ (SEVIS) വിദ്യാർഥികളുടെ റെക്കോർഡുകൾ ICE അവസാനിപ്പിച്ചു. എസ്.ഇ.വി.ഐ.എസ് റെക്കോർഡുകൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതോടെ ക്ലാസുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ മുൻപ് അനുവദിച്ച തൊഴിലുകളിൽ തുടരാനോ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്നു. സർവകലാശാലകളിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർ (DSOs) വഴിയാണ് വിദ്യാർഥികൾ ഈ വിവരം അറിയുന്നത്.
ഈ നടപടികൾക്കെതിരെ ഇമിഗ്രേഷൻ അഭിഭാഷകർ കുറഞ്ഞത് 65 കേസുകളെങ്കിലും കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തു. പല വിദ്യാർഥികളും തങ്ങൾക്കെതിരായ നടപടികൾ തെറ്റാണെന്ന് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് കോടതികളുടെ ഉത്തരവപ്രകാരം ICE പല വിദ്യാർഥികളുടെയും എസ്.ഇ.വി.ഐ.എസ് റെക്കോർഡുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി. എങ്കിലും, വിസകൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾ പുതിയ വിസകൾക്കായുള്ള അപേക്ഷകളിൽ കോൺസുലാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും കടുത്ത വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിടുന്നത്.