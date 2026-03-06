ഹിസ്ബുള്ള ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾ കടന്നാക്രമിച്ച് വീണ്ടും ഇസ്രയേൽ

ബെയ്റൂട്ടിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇസ്രയേൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ പുതിയൊരു വ്യോമാക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു.കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് നൽകുമെന്നും ആ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ദഹിയെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹിസ്ബുള്ള ശക്തികേന്ദ്രമായ ബെയ്റൂട്ടിന്റെ തെക്കൻ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലെ നാല് പ്രധാന അയൽപ്രദേശങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐഡിഎഫ് ഒഴിപ്പിക്കൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ ആക്രമണം. ലെബനീസ് മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളുംവീഡിയോയും പുറത്തു വിട്ടത്.