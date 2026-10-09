റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം: ത്രിതല സമാധാന പദ്ധതിയുമായി ഇന്ത്യ

കീവ്: റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റ അടിയന്തര അപകട സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടു വച്ച ത്രിതല സമാധാന പദ്ധതി പുറത്തു വന്നു. സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ കീവ് സന്ദർശിച്ച വേളയിലാണ് ഈ നിർദേശം കൈമാറിയത്. തർക്ക പരിഹാരത്തിന് നയതന്ത്ര ചർച്ചകളാണ് മാർഗമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഉറച്ച നിലപാടിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ നീക്കം.
ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾക്കും മറ്റ് പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘടകം. ജനജീവിതത്തെയും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ തടയുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ നിർമ്മിതികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ വിശാലമായ ചർച്ചകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ കരുതുന്നു.
കരിങ്കടലിലെ തുറമുഖങ്ങൾ വഴി ധാന്യങ്ങളുടെയും ഊർജ്ജ വിഭവങ്ങളുടെയും ഗതാഗതം നിർബാധം നടക്കുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘടകം. കരിങ്കടലിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും അവയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശം. ആഗോള വിതരണ ശൃംഖല തടസപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
ഈജിപ്തും തുർക്കിയും അമേരിക്കയും നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ, ഊർജ്ജ സൗകര്യങ്ങളും സമുദ്ര വാണിജ്യ സുരക്ഷയും ഒരൊറ്റ ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ സവിശേഷത. സൈനിക നടപടികൾ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ അനുകൂല ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.