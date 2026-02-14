World

ചെങ്കോട്ട ആക്രമണം: പിറവിയെടുത്തത് ജെയ്ഷെ ഗൂഡാലോചനയിൽ

യുഎൻ രക്ഷാസമിതി പുറത്തു വിട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വിവരം ഉള്ളത്.
ed Fort attack: Born out of a Jaish conspiracy

FILE PHOTO

Updated on

ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് പാക് ഭീകര സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദാണെന്ന് യുഎൻ റിപ്പോർട്ട്. 2025 നവംബറിൽ 15 പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ഭീകരാക്രമണം സംബന്ധിച്ചാണ് യുഎൻ രക്ഷാസമിതി റിപ്പോർട്ട്. നിരോധിത പാക് ഭീകര സംഘടനയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ചില അംഗരാജ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതായും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഐഎസ് ഐഎൽ, അൽഖ്വയ്ദ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും രക്ഷാസമിതിയുടെ ഉപരോധ സമിതിക്ക് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജമാ അത്തുൽ മു അമിനാത്ത് എന്ന പേരിൽ വനിതാ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയതായും രക്ഷാ സമിതിയുടെ ഉപരോധ നിരീക്ഷണ സമിതി റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

attack
Jaish e Mohammed (JEM)
Red Fort terror attack

