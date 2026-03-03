World

ടെഹ്റാനിലും ബെയ്റൂത്തിലും ആക്രമണം; ഇറാന് ചൈനയുടെ പിന്തുണ

ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ് യി ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചു
Attacks in Tehran and Beirut

ടെഹ്റാനിലും ബെയ്റൂത്തിലും ആക്രമണം

ടെഹ്റാൻ: ഇറാനിലും ലെബനനിലും ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇസ്രയേൽ. ലെബനനിലെ ബെയ്റൂത്തിലാണ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. നാലുദിവസമായി തുടരുന്ന പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇറാന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ചൈന. ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ് യി ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചു.

പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഇറാന്‍റെ നടപടികളിൽ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് ചൈന അറിയിച്ചു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് വെടിനിർത്തൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും സംഘർഷം കൂടുതൽ വഷളാകുന്നതിന് മുൻപ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി യുഎസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. .

അതേസമയം യുദ്ധം തുടരാൻ ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങൾ സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അമെരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി

Iran
china
war

