ഗ്രീൻ കാർഡ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് പദ്ധതി; ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികൾക്ക് തിരിച്ചടി

വാഷിങ്ടൺ: അമെരിക്കയിൽ വിദേശ ജീവനക്കാർക്ക് ഗ്രീൻ കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിനായി സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ കമ്പനികൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്ന പെർമനന്റ് ലേബർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനികളെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത് യുഎസ്.
കോഗ്നിസന്റ്, ഇന്ഫോസിസ്, ടാറ്റ, വിപ്രോ, എച്ച്സിഎല്, ക്യാപ്ജെമിനി തുടങ്ങിയ കമ്പനികളെയാണ് നടപടി ബാധിക്കുന്നത്. അമേരിക്കന് തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലവസരങ്ങള് വിദേശ ജീവനക്കാര് കൈക്കലാക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടിയെന്ന് യുഎസ് തൊഴില് സെക്രട്ടറി കീത്ത് സോണ്ടര്ലിങ് അറിയിച്ചു.
2009 മുതല് ഈ കമ്പനികള് ഏകദേശം 30 ലക്ഷം വിദേശ തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും 2.30 ലക്ഷത്തിലധികം എച്ച്-1ബി വിസകള്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സോണ്ടര്ലിങ് പറഞ്ഞു. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം സ്ഥിരം തൊഴില് സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകളും കമ്പനികള് നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് യുഎസ് അധികൃതരുടെ വാദം. സസ്പെന്ഷന് നിലവില് വന്നതോടെ ഈ കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ അപേക്ഷകള് സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും തീര്പ്പാകാത്ത അപേക്ഷകളില് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, അഡോബി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികളെയും യുഎസ് നടപടികള് ബാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
അമേരിക്കന് തൊഴിലാളികള്ക്ക് പകരം വിദേശ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാന്സും രംഗത്തെത്തി. 2025ല് 6,000 അമേരിക്കന് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് 6,000ത്തിലധികം എച്ച്-1ബി വിസകള്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചെന്നും പിരിച്ചുവിട്ട ജീവനക്കാര് ചെയ്തിരുന്ന ജോലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 3,682 പെര്മനന്റ് ലേബര് സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് അപേക്ഷകള് സമര്പ്പിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വിദേശ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമേരിക്കയില് തൊഴില് ഒഴിവുകള് പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന വ്യവസ്ഥ കമ്പനികള് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നും വാന്സ് വിമര്ശിച്ചു.
അമേരിക്കന് തൊഴിലവസരങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശ കുടിയേറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നടപടികള് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ തീരുമാനം. എച്ച്-1ബി വിസകളിലൂടെ ഇന്ത്യന് ഐടി പ്രൊഫഷണലുകള്ക്ക് അമേരിക്കയില് ജോലി ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യന് സാങ്കേതിക മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം എച്ച്-1ബി വിസകള്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഡോളര് ഫീസ് ഏര്പ്പെടുത്തുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിന്റെ കാലാവധി ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. പുതിയ നടപടികള് ഇന്ത്യന് ഐടി കമ്പനികളുടെ അമേരിക്കയിലെ നിയമനങ്ങളെയും പ്രവര്ത്തനങ്ങളെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നത് നിര്ണായകമാണ്.
അതേസമയം, ഇന്ത്യന് ഐടി വ്യവസായ സംഘടനയായ നാസ്കോം യുഎസ് നടപടിയോട് പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ത്യന് ഐടികമ്പനികള് എച്ച്-1ബി വിസകളിലുള്ള ആശ്രിതത്വം ഗണ്യമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അമേരിക്കയില് പ്രാദേശിക നിയമനങ്ങള് വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ വളര്ച്ചയ്ക്കും നവീകരണത്തിനും ഇന്ത്യന് ഐടി സ്ഥാപനങ്ങള് വലിയ സംഭാവന നല്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രാദേശിക തൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതില് പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നാസ്കോം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങള് ഇന്ത്യന് ഐടി മേഖലയ്ക്ക് എത്രത്തോളം തിരിച്ചടിയാകുമെന്നതില് വരും ദിവസങ്ങളില് കൂടുതല് വ്യക്തതയുണ്ടാകും.