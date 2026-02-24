മാർക്ക് കാർണിയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി തഹാവൂര്‍ റാണയുടെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കാന്‍ കാനഡ

ന്യൂഡല്ഹി: മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യസൂത്രധാരന് തഹാവൂര് റാണയുടെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കാന് കാനഡ. കനേഡിയന് പ്രധാനമന്ത്രി മാര്ക്ക് കാര്ണി ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിക്കാനിരിക്കെയാണ് കാനഡ സര്ക്കാരിന്റെ നീക്കം.
ഫെബ്രുവരി 26നാണ് മാർക്ക് കാർണി ഇന്ത്യയിലെത്തുക. മാര്ച്ച് 7 വരെ നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളടങ്ങുന്ന ഇന്തോ-പസഫിക് പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സന്ദര്ശനം.
166 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ മുംബൈ ആക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യസൂത്രധാരനായ റാണ നിലവിൽ ഇന്ത്യയില് വിചാരണ നേരിടുകയാണ്. പാക്കിസ്ഥാനില് ജനിച്ചുവളര്ത്ത റാണ 1997ലാണ് കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറിയത്. യുഎസാണ് റാണയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറിയത്.