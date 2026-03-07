ഏഴു രാജ്യങ്ങളിലെ സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചു

ദുബായ്: യുഎഇ, സൗദി, ഇറാൻ ഉൾപ്പെടെ 7 രാജ്യങ്ങളിലെ സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു. മാർച്ച് 9,10,11 തീയതികളിലെ പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിവച്ചത്. ബെഹ്റൈൻ, കുവൈത്ത്, ഖത്തർ, യുഎഇ, സൗദി, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നത്.
എസ്എസ്എൽസിയുടെ ആദ്യ പരീക്ഷയും ഹയർസെക്കണ്ടറിയുടെ ആദ്യ മൂന്ന് പരീക്ഷകളും മാറ്റിവയ്ക്കാനായിരുന്നു മുൻ തീരുമാനം. എന്നാൽ യുദ്ധസാഹചര്യം മാറുന്നതോടെ ഗർഫിലെ പരീഷകൾ പുതിയ ചോദ്യപേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നടക്കാനാണ് നീക്കം.
റംസാൻ കാലയളവിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ സ്കൂളുകളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടണമെന്നും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ കൃത്യമായി പിന്തുടരണമെന്നും സിപിഎസ്ഇ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കിയെന്ന തരത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നിർദേശം.