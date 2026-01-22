World

അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ 2,600 ഡോളറും വിമാനടിക്കറ്റും പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎസ്

ഇത്തരത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോകലിനായി വർധിപ്പിച്ച തുക താൽക്കാലികം മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് ഡിഎച്ച്എസ് പ്രസ്താവന
Indias new Immigration and Foreigners Act

ഇനി അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് പണികിട്ടും; 7 വർഷം വരെ ജയിലിൽ കിടക്കും

symbolic image

Updated on

വാഷിങ്ടൺ: അമെരിക്കയിലേയ്ക്ക് അനധികൃതമായി കുടിയേറിയവർ മാതൃരാജ്യത്തേയ്ക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ 2,600 ഡോളറും മടക്കയാത്രയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യുഎസ്. ഹോംലാന്‍ഡ് സെക്യൂരിറ്റി വിഭാഗത്തിന്‍റെയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം.മടങ്ങിപ്പോകുന്ന അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്ക് 1000 ഡോളറായിരുന്നു നല്കി വന്നിരുന്നത്. ഈ തുകയാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്.

രണ്ടാം ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് നിയമവിരുദ്ധമായി ഈ രാജ്യത്തു കഴിയുന്നവർക്ക് മാതൃരാജ്യത്തേയ്ക്ക് സ്വയം മടങ്ങിപ്പോകാൻ കൂടുതൽ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്തതെന്ന് ഹോം ലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്രട്ടറി ക്രിസ്റ്റി നോം പറഞ്ഞു. നിയമ വിരുദ്ധരായി കഴിയുന്നവർ ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സ്വയം മടങ്ങിപ്പോകണം എന്നും അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത്തരത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോകലിനായി വർധിപ്പിച്ച തുക താൽക്കാലികം മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് ഡിഎച്ച്എസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

usa

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com