യുഎസിന്റെ പിടിയിലായിരിക്കുകയാണ് വെനിസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കൊളാസ് മഡുറോയും ഭാര്യ സിലിയ ഫ്ലോറസും. യുഎസിന്റെ മയക്കുമരുന്ന്-ഭീകരവാദ ഗൂഢാലോനയുടെ പേരിൽ വിചാരണ നേരിടുന്ന ഇവരുടെ ഭാവി അത്ര ശുഭകരമാകില്ല. കേവലം ഒരു ബസ് ഡ്രൈവർ ആയി തന്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ച മഡുറോ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതൃത്വത്തിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേയ്ക്ക് രംഗപ്രവേശം നടത്തിയത്. ആ കടന്നുകയറ്റം വെനിസ്വേലയുടെ ഹ്യൂഗോ ഷാവേസുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചു. ആ അടുപ്പമാണ് മഡുറോയെ വെനിസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
തെല്ലും ജനപ്രീതിയില്ലാഞ്ഞിട്ടും 2013 മുതൽ വെനിസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്റ് കസേരയിലാണ് മഡുറോ. ഈ കസേരയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ യുഎസ് അന്ത്യം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനുവരി 3 ശനിയാഴ്ച വെനിസ്വേലയിൽ യുഎസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കാരക്കാസ് എന്ന തലസ്ഥാന നഗരവും, മിറാൻഡ, ലാ ഗ്വൈറ, അരാഗ്വ എന്നീ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ടു. പിന്നീട് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വെനിസ്വേലയ്ക്കും അതിന്റെ നേതാവ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയ്ക്കും എതിരെ അമേരിക്ക വിജയകരമായി വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണം നടത്തിയെന്നും മഡുറോയെയും ഭാര്യയെയും പിടികൂടി രാജ്യത്തു നിന്നും നാടു കടത്തിയെന്നുമാണ്.
നിലവിൽ മഡുറോയും ഭാര്യയും എവിടെയാണ് എന്ന് ആർക്കുമറിയില്ല. എന്നാൽ മഡുറോ യുഎസിൽ വിചാരണ നേരിടും എന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ മൈക്ക് ലീ പറഞ്ഞതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ ആകില്ല. യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുമായി സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 2020 മുതൽ അമെരിക്കയുടെ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് കുറ്റപത്രം നേരിടുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് മഡുറോ.
കാരക്കാസ് സ്വദേശിയായ മഡുറോ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റും ക്രിസ്ത്യാനിയുമാണ്. കൗമാരകാലത്ത് എനിഗ്മ എന്ന ഒരു റോക്ക് ബാൻഡിൽ അദ്ദേഹം ഗിറ്റാർ വായിച്ചിരുന്നു. ബേസ്ബോളിന്റെ കടുത്ത ആരാധകൻ കൂടിയാണ് മഡുറോ. ക്യാമറകൾക്കു മുമ്പിൽ സൽസ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കലാകാരൻ കൂടിയായിരുന്നു മഡുറോ.
പ്രശസ്തനായ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവായിരിക്കെയാണ് മഡുറോ സിലിയ ഫ്ലോറസിനെ കണ്ടു മുട്ടിയത്. യുവ അഭിഭാഷകയും 1992ലെ അട്ടിമറി ശ്രമത്തിനെതിരെ ഹ്യൂഗോ ഷാവേസിന്റെ നിയമോപദേഷ്ടാക്കളിൽ ഒരാളുമായിരുന്നു അന്ന് സിലിയ. ഷാവേസ് ആരംഭിച്ച സോഷ്യലിസ്റ്റ്-ജനപ്രിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രമായ 'ചാവിസ്മോ' മഡുറോ പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങി. "ബൊളിവേറിയൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ" നേതാവ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവായി.
1999 ൽ ഷാവേസ് പ്രസിഡന്റായപ്പോൾ, മഡുറോ ദേശീയ അസംബ്ലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. താമസിയാതെ അദ്ദേഹം നിരയിലേക്ക് ഉയർന്നു. 2006-ൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായും പിന്നീട് വൈസ് പ്രസിഡന്റായും ചുമതലയേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
മഡുറോയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി വിവാദങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും
2013 മുതൽ മഡുറോ മത്സരിച്ച എല്ലാതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും വിവാദങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു. വെനിസ്വേലൻ പ്രതിപക്ഷം മാത്രമല്ല, അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളും സഖ്യകക്ഷികളും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. 2015-ലെ പാർലമെന്റ്തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രതിപക്ഷമാണ് വിജയിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും, ചാവിസ്മോയും രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച്, വിജയം നിസാരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷവും പ്രതിപക്ഷ വെല്ലുവിളികളും പ്രതിഷേധങ്ങളും അടിച്ചമർത്തലും മഡുറോയ്ക്കെതിരെ മരണ നൃത്തം ചവിട്ടി. എന്നാൽ ഒന്നും മഡുറോയെ പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല.
2018-ൽ പരാജയപ്പെട്ട സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉൾപ്പെടെ, നിരവധി സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഡസൻ കണക്കിന് രാജ്യങ്ങൾ തന്റെ 2018-ലെ പുനഃതിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അംഗീകരിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഉപരോധങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിജയകരമായി നേരിട്ടു, ജുഡീഷ്യറി, നിയമസഭ, സൈനിക, സംസ്ഥാന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.
ചൈന, റഷ്യ, മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങൾ എന്നിവരുമായുള്ള അടുത്ത രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് രാജ്യത്തെ കഷ്ടിച്ച് പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ സഹായിച്ചു. വെനിസ്വേലയുടെ ദുരിതങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒഴിവാക്കാൻ, മഡുറോ ചാവേസിന്റെ അമേരിക്കൻ വിരുദ്ധ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പിന്തുണച്ചു.
അമേരിക്ക തന്നെ കൊല്ലാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണെന്നും ഒരുകാലത്ത് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചുവെന്നും ആരോപിച്ചു. തന്റെ സർവവ്യാപിയായ യഥാർത്ഥ ജീവിത വ്യക്തിത്വം ഉയർത്താൻ, തന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ ടിവി, ഇന്റർനെറ്റ് കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ദീർഘകാലമായി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജനതയുടെ പ്രിയങ്കരനാക്കാൻ മഡുറോ ശ്രമിച്ചു.
ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടും, വെനിസ്വേലക്കാർ ദുരിതത്തിൽ തുടർന്നു. മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ വർദ്ധനവുണ്ടായി. കൂടാതെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലായി.എണ്ണ കയറ്റുമതി വരുമാനം കുറഞ്ഞു. മഡുറോയുടെ ജനപ്രീതിയും ഇടിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം 2024 ലെ പ്രസിഡന്റ്തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ "വിജയിച്ചു". അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പുകൾ മഡുറോയ്ക്ക് വൻ നഷ്ടം പ്രവചിച്ചു.
പക്ഷേ സംസ്ഥാനം സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഒരു പ്രചാരണ നീക്കത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നേട്ടമുണ്ടായി. പ്രതിപക്ഷത്തെ നിരന്തരമായ പീഡന പ്രചാരണത്തിന് അദ്ദേഹം വിധേയമാക്കി, ഡസൻ കണക്കിന് അറസ്റ്റുകൾ, എതിരാളികളെ രാഷ്ട്രീയമായി അയോഗ്യരാക്കൽ, നിർത്താതെയുള്ള പീഡനം എന്നിവ നടത്തി.നേതാവായി മൂന്നാം തവണയും മഡുറോയ്ക്കെതിരെ വഞ്ചന, പ്രതിപക്ഷത്തെ അടിച്ചമർത്തൽ, മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം ഉരുക്കുമുഷ്ടിയോടെ തുടർന്നു.
മഡുറോയുടെ പതനം
നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച മഡുറോയ്ക്ക് പക്ഷേ ട്രംപിനെ നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ വെനിസ്വേലയ്ക്കെതിരെ അമേരിക്ക സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മയക്കുമരുന്ന് കടത്തും യുഎസിലേക്കുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റവും മഡുറോയ്ക്കെതിരെ ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. ജൂലൈയിൽ യുഎസ് ഭരണകൂടം വെനിസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ തലയ്ക്ക് 50 മില്യൺ ഡോളർ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഒരു മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരനാണെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജൂലൈയിൽ യുഎസ് ഭരണകൂടം വെനിസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ തലയ്ക്ക് 50 മില്യൺ ഡോളർ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഒരു മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരനാണെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു. ട്രെൻ ഡി അരാഗ്വ പോലുള്ള വെനിസ്വേലൻ സംഘങ്ങളെ യുഎസ് തീവ്രവാദ സംഘടനകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് ആരോപിച്ച് കരീബിയൻ കടലിലെ ബോട്ടുകളെ യുഎസ് ആക്രമിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടാനും തുടങ്ങി.
ട്രംപ് ഭരണകൂടം വെനിസ്വേലൻ ടാങ്കറുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യത്തിനടുത്തുള്ള വെള്ളത്തിൽ സൈനിക സാന്നിധ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുടങ്ങി. നവംബർ അവസാനം വെനിസ്വേല വിട്ടുപോകാൻ മഡുറോയോട് യുഎസ് അന്ത്യശാസനം നൽകി. അത് മഡുറോ നിരസിച്ചു. വെനിസ്വേലയിൽ ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം താൻ എവിടേക്കും പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ യുഎസിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം തുടർന്നു. സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കരയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിനാൽ, സിഐഎ വെനിസ്വേലൻ മണ്ണിൽ ഒരു ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തി. ഈ നടപടികൾക്കു ശേഷമാണ് ജനുവരി 3, ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ, യുഎസ് ആക്രമണം നടത്തി മഡുറോയെയും ഭാര്യയെയും പിടികൂടിയത്. ഇനിയങ്ങോട്ട് മഡുറോയുടെ ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞതാണ്.
ട്രംപ് ഭരണകൂടം നേരത്തെ കാർട്ടൽ ഡി ലോസ് സോളസിനെ ഒരു വിദേശ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മഡുറോയാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവെന്നും അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. 2020 ൽ, ട്രംപിന്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത്, ന്യൂയോർക്കിലെ സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ "നാർക്കോ-ടെററിസം", കൊക്കെയ്ൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള ഗൂഢാലോചന, അനുബന്ധ കുറ്റങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മഡുറോയ്ക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തി.
വെനിസ്വേലൻ നേതാവ് അമേരിക്കൻ നീതിയുടെ "പൂർണ്ണ കോപം" നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് യുഎസ് അറ്റോർണി ജനറൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഡുറോയെയും ഭാര്യ സിലിയ ഫ്ലോറസിനെയും ന്യൂയോർക്കിലെ സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ "നാർക്കോ-ടെററിസം ഗൂഢാലോചന", കൊക്കെയ്ൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള ഗൂഢാലോചന, മെഷീൻ ഗണ്ണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി അവർ ഉടൻ തന്നെ അമേരിക്കൻ കോടതികളിൽ അമേരിക്കൻ നീതിയുടെ പൂർണ്ണ കോപം നേരിടേണ്ടിവരും എന്ന് ഇതോടെ ഉറപ്പായി.
വെനിസ്വേലൻ നേതാവ് അമേരിക്കൻ നീതിയുടെ "പൂർണ്ണ കോപം" നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് യുഎസ് അറ്റോർണി ജനറൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഡുറോയെയും ഭാര്യ സിലിയ ഫ്ലോറസിനെയും ന്യൂയോർക്കിലെ സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ "നാർക്കോ-ടെററിസം ഗൂഢാലോചന", കൊക്കെയ്ൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള ഗൂഢാലോചന, മെഷീൻ ഗണ്ണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി അവർ ഉടൻ തന്നെ അമേരിക്കൻ കോടതികളിൽ അമേരിക്കൻ നീതിയുടെ പൂർണ്ണ കോപം നേരിടേണ്ടിവരും എന്ന് ഇതോടെ ഉറപ്പായി.