ആണവ നിരായുധീകരണത്തിന് നിർണായക നീക്കമോ?

വാഷിങ്ടൺ: ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായകമാകാവുന്ന നീക്കത്തിന് ഒരുങ്ങി ലോകത്തെ മൂന്നു പ്രമുഖ ആണവ ശക്തികൾ. അമെരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ എന്നിവർ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.അടുത്തയാഴ്ച ചൈനയിലെ ഷെൻഷെനിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായാണ് നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ച. നവംബർ 19ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ക്രെംലിൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് ശനിയാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ആണവായുധങ്ങളുടെ വ്യാപനം തടയുക, നിലവിലുള്ള ശേഖരം കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾക്കായിരിക്കും ചർച്ചയിൽ മുൻഗണനയെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചു. ആണവായുധങ്ങളുടെ വ്യാപനം ലോകസുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്നും മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പുതിയൊരു ആണവ നിയന്ത്രണ കരാറിനുള്ള സാധ്യതകൾ ചർച്ചയിലൂടെ തുറക്കുമെന്നുമാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ആണവ വിഷയങ്ങൾക്ക് പുറമെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തുടരുന്ന ഇറാൻ സംഘർഷവും നേതാക്കളുടെ ചർച്ചയിൽ ഇടംപിടിക്കും. അതേസമയം, റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ത്രികക്ഷി ചർച്ചയുടെ പരിഗണനാവിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിവരം.
കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഉടൻ പുതിയ കരാറിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുതിർന്ന യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ
അമേരിക്കയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള അവസാന ആണവായുധ നിയന്ത്രണ കരാർ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇതിനിടെ ചൈന ആണവായുധ ശേഖരം വിപുലീകരിക്കുന്നതും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും തലവന്മാർ ഒരുമിച്ച് ചർച്ച നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഉടൻ പുതിയ കരാറിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുതിർന്ന യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
ട്രംപിനൊപ്പം മസ്കും
പകരം, ആണവ നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ മൂന്ന് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ തമ്മിലുള്ള ക്രിയാത്മകമായ ആശയവിനിമയത്തിന് തുടക്കമിടുകയെന്നതായിരിക്കും പ്രധാന ലക്ഷ്യം. തിങ്കളാഴ്ച വാഷിംഗ്ടണിൽനിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുന്ന ട്രംപ്, ഫിലിപ്പീൻസിൽ നടക്കുന്ന ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷമായിരിക്കും ചൈനയിലെത്തുക. പ്രമുഖ വ്യവസായി ഇലോൺ മസ്കും ട്രംപിനൊപ്പം യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ത്രികക്ഷി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് സൂചന.