സ്റ്റോക്ക്ഹോം: 2026 ലെ രസതന്ത്ര നോബൽ പുരസ്കാരം ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഹെന്റി കഗനും ജാപ്പനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കെൻസോ സോയിയ്ക്കും ലഭിച്ചു. മോളിക്യുലാർ കെമിസ്ട്രി (തന്മാത്രാ രസതന്ത്രം), അസമമിത ഉത്തേജനം (asymmetric catalysis) എന്നീ മേഖലകളിൽ നടത്തിയ വിപ്ലവകരമായ ഗവേഷണങ്ങൾക്കാണ് ഇരുവർക്കും ഈ അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.
തന്മാത്രകളുടെ ഘടനയിലെ സവിശേഷമായ കണ്ണാടി രൂപങ്ങൾ (mirror-image molecules) നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇരുവരുടെയും പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. ഔഷധ നിർമ്മാണ മേഖലയിലും രാസത്വരകങ്ങളുടെ പ്രയോഗത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഗവേഷണത്തിന് സാധിച്ചു.
ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളുടെ കൃത്യതയാർന്ന ഉത്പാദനത്തിന് ഇവരുടെ കണ്ടെത്തൽ വഴിയൊരുക്കിയെന്ന് നോബൽ കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി.
അക്കാദമി ഒഫ് സയൻസസ് എൽദർ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ഇരുവർക്കും സമ്മാനത്തുകയും ഡിപ്ലോമയും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം വരാനിരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിക്കും. ഇവരുടെ ഗവേഷണം ആധുനിക രസതന്ത്ര ശാഖയിൽ പുതിയ വാതിലുകൾ തുറന്നതായി ശാസ്ത്രലോകം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.