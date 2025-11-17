World

മയക്കു മരുന്നു ലോബിക്കെതിരെ യുഎസ് ആക്രമണം : മൂന്നു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

പുതിയ ആക്രമണത്തോടെ യുഎസ് സൈന്യത്തിന്‍റെ നടപടിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ആകെ എണ്ണം 83 ആയി.
US strikes against drug ship lobby

മയക്കു മരുന്നു കപ്പൽ ലോബിക്കെതിരെ യുഎസ് ആക്രമണം

Photo: X/ @Southcom

Updated on

കിഴക്കൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ മയക്കു മരുന്നു കടത്ത് എന്നു സംശയിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടിനെതിരെ ശനിയാഴ്ച യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സൈന്യം നടത്തിയ 21 ാമത്തെ ആക്രമണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്നു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുഎസ് സതേൺ കമാൻഡ് ഞായറാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. റോയിട്ടേഴ്സാണ് ഈ വാർത്ത ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. നിയമ വിരുദ്ധ കള്ളക്കടത്ത്, അറിയപ്പെടുന്ന മയക്കുമരുന്നു കടത്ത് വഴി കടന്നു പോകൽ, മയക്കു മരുന്നു കൊണ്ടു പോകൽ എന്നിവയിൽ ഈ കപ്പൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്‍റലിജൻസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ യുഎസ് സതേൺ കമാൻഡ് കുറിച്ചു.

കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു പുരുഷ മയക്കുമരുന്ന് തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നും ജോയിന്‍റ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് സതേൺ സ്പിയർ കപ്പൽ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ കപ്പൽ അന്താരാഷ്ട്ര ജലാശയത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്നും അറിയിപ്പിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മയക്കുമരുന്നു കൊണ്ടു പോകുന്നതിനായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ബോട്ടുകൾക്കെതിരെ യുഎസ് സൈന്യം ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ പ്രവർത്തനം പസഫിക്, കരീബിയൻ ജലാശയങ്ങളിലെ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന കപ്പലുകൾക്കെതിരെയുള്ള 21 ാമത്തെ ആക്രമണമായിരുന്നു.

പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം ആക്രമണങ്ങളെ അമെരിക്കയിലേയ്ക്കുള്ള മയക്കു മരുന്ന് ഒഴുക്ക് തടസപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് വാദിച്ചു.നവംബർ 15 ന് യുദ്ധസെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിന്‍റെ നിർദേശ പ്രകാരം ജോയിന്‍റ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് സതേൺ സ്പിയർ ഒരു നിയുക്ത തീവ്രവാദ സംഘടന നടത്തുന്ന കപ്പലിൽ മാരകമായ ചലനാത്മക ആക്രമണം നടത്തി.ഏറ്റവും പുതിയ ആക്രമണത്തോടെ യുഎസ് സൈന്യത്തിന്‍റെ നടപടിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ആകെ എണ്ണം 83 ആയി.

