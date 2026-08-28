വാഷിങ്ടൺ: ക്യാനഡയും അമെരിക്കയും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ലോകപ്രശസ്തമായ 'ഒന്റാറിയോ' (Lake Ontario) തടാകത്തിന്റെ പേരുമാറ്റി 'ലേക്ക് അമെരിക്ക' (Lake America) എന്നാക്കിയിരിക്കുകയാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. പ്രത്യേക എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓർഡറിലൂടെയാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനം!
ക്യാനഡയുമായുള്ള വ്യാപാര ചർച്ചകൾ പാളിയതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തിനെതിരെ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ നികുതി ചുമത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ട്രംപ് അടുത്ത അടവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തടാകത്തിന് പേരുമാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് താൻ കുറെക്കാലമായി ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ട്രംപ് തട്ടിവിട്ടത്.
ഇത്രയും കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ അത് ട്രംപ് ആകില്ലല്ലോ! ഒരു കടലിടുക്കിന്റെയും തടാകത്തിന്റെയും പേര് മാറ്റി ഇനി തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു സമുദ്രം കൂടി വേണമെന്നും, അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ പേര് മാറ്റി 'അമെരിക്കൻ സമുദ്രം' എന്നാക്കിയാലും അദ്ഭുതപ്പെടാനില്ല. നേരത്തെ മെക്സിക്കൻ ഉൾക്കടലിന്റെ (Gulf of Mexico) പേര് മാറ്റി 'ഗൾഫ് ഓഫ് അമെരിക്ക' ആക്കിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തടാകപ്പിടുത്തം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനെയും ചൊവ്വയെയും ഒക്കെ പുനർനാമകരണം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഭാഗ്യം!
എന്നാൽ ട്രംപിന്റെ ഈ തമാശ കേട്ട് ചിരിക്കാൻ ക്യാനഡയോ അമെരിക്കയിലെ തന്നെ മറ്റ് ഭരണാധികാരികളോ തയാറല്ല. 400 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള പേര് ഒരു കാരണവശാലും മാറ്റി വിളിക്കില്ലെന്ന് ക്യാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണിയും ന്യൂയോർക്ക് ഗവർണർ കാത്തി ഹോച്ചുളും ഒരേസ്വരം വ്യക്തമാക്കി.
"അമെരിക്ക അവരുടെ വിദേശനയങ്ങളും വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളും പേരുവിളികളുമൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ ക്യാനഡക്കാർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്; ഈ തടാകത്തിന്റെ പേര് പണ്ടും ഇപ്പോഴും ഇനി എന്നേക്കും 'ഒന്റാറിയോ' എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും!" എന്നായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ക്യാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയ കിടിലൻ മറുപടി. തടാകത്തിന്റെ 52 ശതമാനത്തോളം ഭാഗം ക്യാനഡയിലാണുള്ളത്.
തദ്ദേശീയ ഭാഷയിൽ 'മനോഹരമായ വലിയ തടാകം' എന്നർഥം വരുന്ന 'ഒന്റാറിയോ' എന്ന ചരിത്രപരമായ പേര് മാറ്റി തങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തെ മായ്ച്ചുകളയാനാണ് ട്രംപ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ക്യാനഡയിലെ ഗോത്രവർഗ നേതാക്കളും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജനപ്രീതി കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ട്രംപ് ക്യാനഡയെ 51-ാമത്തെ അമെരിക്കൻ സംസ്ഥാനമാക്കാം എന്ന് പരിഹസിക്കുന്നതും ഇത്തരം പേരുമാറ്റൽ കോമഡികൾ ഇറക്കുന്നതും എന്നാണ് ആരോപണം.