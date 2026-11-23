ബഹ്റൈൻ: ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണം ഒരു വ്യാവസായിക കേന്ദ്രത്തെ ബാധിച്ചതായി ബഹ്റൈൻ. ഇറാന്റെ ബോംബാക്രമണങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നും എന്നാൽ ആളപായമില്ലെന്നും ബഹ്റൈൻ അറിയിച്ചു. ഗൾഫ് രാജ്യത്തോടുള്ള ടെഹ്റാന്റെ സൂചിതവും ശത്രുതാ പരവുമായ സമീപനത്തെ ബഹ്റൈൻ വിമർശിച്ചു. ഹോർമൂസിൽ കപ്പലുകൾക്കു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ. ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണം ഒരു സിവിലിയൻ വ്യാവസായിക കേന്ദ്രത്തിൽ പതിച്ചതായും ഇതിനെ തുടർന്ന് തീപിടിത്തമുണ്ടായതായും വ്യക്തമാക്കിയ ബഹ്റൈൻ ആർക്കും പരിക്കേറ്റില്ലെന്നും അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ യുഎസ് നാവികസേനയുടെ അഞ്ചാം കപ്പൽപട നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബഹ്റൈനിലെ യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഫെബ്രുവരി അവസാനം ഇറാൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ ശത്രുതയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ തീവ്രതയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ. അന്നു മുതൽ ഗൾഫ് അറബ് രാജ്യങ്ങളും ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി. ഇറാൻ ഗൾഫ് മേഖലയിലേയ്ക്കു തുടർച്ചയായി ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്.
വ്യാവസായിക കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ തീ അണയ്ക്കാൻ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണെന്ന് ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം 'എക്സ്' പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ കേന്ദ്രം എവിടെയാണെന്നോ എന്താണെന്നോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ മന്ത്രാലയം നൽകിയിട്ടില്ല.
ബഹ്റൈന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്തുള്ള സിത്ര ദ്വീപിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ടതായി പ്രദേശവാസികൾ എഎഫ്പിയോട് പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എണ്ണക്കമ്പനിയായ 'ബാപ്കോ' നടത്തുന്ന റിഫൈനറി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വ്യാവസായിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, ഒരു ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം താമസക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു, എന്നാൽ ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. പിന്നീട്, അപകടഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞതായി അറിയിക്കുകയും, തുടർന്ന് മറ്റൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
പിന്നീട്, ഇറാൻ നടത്തിയ നിരവധി വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തടഞ്ഞതായി ബഹ്റൈൻ പ്രതിരോധ സേന അറിയിച്ചു. ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനിടെ ചിതറിത്തെറിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാരണം ഭൗതിക നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും, ആളപായമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. ബഹ്റൈനോട് ടെഹ്റാൻ "സൂചിതവും ശത്രുതാപരമായതുമായ സമീപനം" തുടരുകയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാനിയൻ സർക്കാർ വാർത്താ ഏജൻസിയായ 'ഐആർഎൻഎ' പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ, ബഹ്റൈനിലെ അൽ-റിഫ, അവാളി എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള യുഎസ് താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ തങ്ങളുടെ എയ്റോസ്പേസ് സേന മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയതായി റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് അറിയിച്ചു. "തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഇറാനിയൻ വ്യോമാതിർത്തി തുടർച്ചയായി ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതിനും പ്രതികാരമായാണ്" ഈ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.
റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡിന്റെ ഈ അവകാശവാദത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കണമെന്ന റോയിട്ടേഴ്സിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയോട് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് ഉടൻ പ്രതികരിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ തടഞ്ഞതായി ബഹ്റൈൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നേരത്തെ, പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കടലിടുക്ക് വഴി പുറത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന രണ്ട് ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി യുകെ സൈന്യത്തിന്റെ മാരിടൈം സെക്യൂരിറ്റി സെന്റർ ഓൺലൈൻ പോസ്റ്റുകളിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
പിന്നീട്, കടലിടുക്കിലെ "നിരോധിത മേഖലയിൽ" പ്രവേശിച്ച ഒരു കപ്പൽ മൈനിൽ തട്ടി തീപിടിച്ചതായി ഇറാനിയൻ സൈന്യം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ ജലപാതയിലെ പ്രധാന പാതകളിൽ നിന്ന് എല്ലാ മൈനുകളും നീക്കം ചെയ്തതായി യുഎസ് സൈന്യം അടുത്തിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഏപ്രിലിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് ശേഷം വലിയ തോതിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നിലച്ചെങ്കിലും, സംഘർഷം പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ, പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിനെക്കുറിച്ച് പരോക്ഷമായ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് ജനുവരിക്ക് ശേഷമേ സംഭവിക്കൂ എന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഈയിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.