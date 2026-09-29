അമെരിക്കൻ ഇമിഗ്രന്റ് വിസ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകുന്ന ഇന്ത്യൻ അപേക്ഷകർ നിർബന്ധമായും കൈവശം വയ്ക്കേണ്ട രേഖകളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ട് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്.
അഭിമുഖത്തിന് എത്തുന്നതിന് മുൻപായി അപേക്ഷകർ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയും നിർദ്ദിഷ്ട പാനൽ ഫിസിഷ്യന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുകയും വേണം. അപേക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിനും വിസ കാറ്റഗറിക്കും അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ രേഖകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാമെങ്കിലും, പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്നവ കൂടെ കരുതേണ്ടതുണ്ട്:
നിർബന്ധമായും കരുതേണ്ട രേഖകൾ:
എൻവിസി ഇന്റർവ്യൂ ലെറ്റർ: നാഷണൽ വിസ സെന്ററിൽ (NVC) നിന്ന് ലഭിച്ച ഇന്റർവ്യൂ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കത്തിന്റെ കോപ്പി.
പാസ്പോർട്ട്: അസാധുവാകാത്ത പാസ്പോർട്ട്. (മുംബൈ കോൺസുലേറ്റിന്റെ മാനദണ്ഡപ്രകാരം യു.എസിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീയതിക്ക് ശേഷം കുറഞ്ഞത് 8 മാസത്തെ കാലാവധിയും, ന്യൂഡൽഹി കേന്ദ്രത്തിൽ 6 മാസത്തെ കാലാവധിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം).
പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ: 5 cm x 5 cm (2×2 ഇഞ്ച്) അളവിലുള്ള രണ്ട് കളർ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ.
DS-260 കൺഫർമേഷൻ പേജ്: ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച DS-260 അപേക്ഷയുടെ സ്ഥിരീകരണ താൾ (Confirmation Page).
ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: അപേക്ഷകന്റെ അസൽ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റും കോപ്പിയും (ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലങ്കിൽ നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയും വേണം).
മക്കളുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: അപേക്ഷകനോടൊപ്പം യു.എസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ മക്കളുടെയും അസൽ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരുതണം.
മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫലം: അംഗീകൃത ഡോക്റ്ററിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സീൽ ചെയ്ത മെഡിക്കൽ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്.
വ്യക്തിഗത സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേണ്ട അധിക രേഖകൾ:
ഫാമിലി വിസ: സ്പോൺസറുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി തെളിയിക്കുന്ന ‘Form I-864 (Affidavit of Support)’, ഏറ്റവും പുതിയ ഐ.ആർ.എസ് (IRS) ടാക്സ് റിട്ടേൺ രേഖകൾ, സ്പോൺസറുടെ യു.എസ് പൗരത്വ/ഗ്രീൻ കാർഡ് രേഖകൾ, അപേക്ഷകനുമായുള്ള ബന്ധം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ.
എംപ്ലോയ്മെന്റ് വിസ: യു.എസ് തൊഴിൽദാതാവ് നൽകിയ, ഇന്റർവ്യൂ തീയതിക്ക് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലുള്ള ഔദ്യോഗിക കത്ത്.
മറ്റ് രേഖകൾ: പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (PCC), വിവാഹ/വിവാഹമോചന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ക്രിമിനൽ റെക്കോർഡുകൾ (ഉണ്ടെങ്കിൽ), ആർമി/മിലിട്ടറി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ.
രേഖകൾ കൃത്യമല്ലെങ്കിൽ വിസ നടപടികൾ വൈകാനോ നിരസിക്കപ്പെടാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതാത് വിസ പ്രോസസിങ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് രേഖകൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.