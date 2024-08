യുദ്ധമേഖലകളിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾ

German flag carrier Lufthansa has suspended all flights to Tel Aviv, Tehran, and Beirut until and including 12 August.

ഇസ്രയേൽ ഇറാൻ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടതോടെ വ്യോമയാന സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കി ലോകരാജ്യങ്ങൾ.

തിങ്കളാഴ്ച, ജോർദാൻ തങ്ങളുടെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ വിമാനക്കമ്പനികളോടും 45 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ അധിക ഇന്ധനം കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു, ഒരു പ്രാദേശിക സംഘർഷമുണ്ടായാൽ ജോർദാൻ വ്യോമാതിർത്തി അടയ്ക്കേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മുൻകരുതലായി കരുതുന്ന നീക്കമാണിത്.

ജർമ്മൻ ഫ്ലാഗ് കാരിയർ ലുഫ്താൻസ ടെൽ അവീവ്, ടെഹ്‌റാൻ, ബെയ്‌റൂട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളും ഓഗസ്റ്റ് 12 വരെ നിർത്തിവച്ചു.

യുഎസ് എയർലൈൻ ഡെൽറ്റയും ടെൽ അവീവിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകൾ "മേഖലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷം കാരണം" ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു.

യുകെ ഫോറിൻ ഓഫീസ് നിലവിൽ ലെബനനിലേക്കുള്ള എല്ലാ യാത്രകളും നിരോധിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കി. ലെബനനിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരോട് രാജ്യം വിടാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെബനനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇസ്രായേലിന്‍റെ വടക്കൻ മേഖലയിലേക്കുള്ള എല്ലാ യാത്രകളും നിർത്തി വയ്ക്കണമെന്നും ഓഫീസ് നിർദേശം ഉണ്ട്.

ഒക്‌ടോബർ 7 ന് ഹമാസും മറ്റ് തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളും ഇസ്രയേലിനെതിരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 1,200 ഓളം ഇസ്രയേലികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 251 പേരെ ബന്ദികളാക്കി ഗാസയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഗാസയിൽ സംഘർഷം ആരംഭിച്ചത്, അതിൽ

ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ തിരിച്ചടിക്ക് ശേഷം 39,600 പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഹമാസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.