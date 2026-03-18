World

മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായില്ല; ഒമാൻ ഒഴികെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ചെറിയ പെരുന്നാൾ

യുഎഇയിലും ഖത്തറിലും പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം പള്ളികളിൽ മാത്രമാക്കി
Friday is a small Eid in Gulf countries except Oman

Representative image

Updated on

അബുദാബി: ഒമാൻ ഒഴികെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ വെള്ളിയാഴ്ച. ശവ്വാൽ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാകാത്തതിനാൽ റംസാൻ മുപ്പത് പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുക. യുഎഇ, സൗദി, കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ.

അതേസമയം ഒമാനിലെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ വ്യാഴാഴ്ച തീരുമാനിക്കും. ഒമാനിലെ ശവ്വാൽ മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സമിതി വ്യാഴാഴ്ചയാണ് യോഗം ചേരുന്നത്. വൈകിട്ട് മതകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് അൽ മഅ്മരിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് മസ്കറ്റിൽ യോഗം ചേരുക. മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ വൈകിയാണ് ഒമാനിൽ റംസാൻ വ്രതം തുടങ്ങിയത്. വ്യാഴാഴ്ച മാസപ്പിറവി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ റംസാൻ മുപ്പത് പൂർത്തിയാക്കി ശനിയാഴ്ചയാണ് ഒമാനിലെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുക.

പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുഎഇയിലും ഖത്തറിലും സൗദിയിലും പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുഎഇയിലും ഖത്തറിലും പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം പള്ളികളിൽ മാത്രമാക്കി. ഈദ്ഗാഹുകൾ വേണ്ടെന്ന് യുഎഇ ഖത്തർ മതകാര്യമന്ത്രാലയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

saudi arabia
UAE
Oman
qatar
ramadan

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com