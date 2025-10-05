നേപ്പാളിൽ ശക്തമായ മഴ; മണ്ണിടിച്ചിലിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും 22 മരണം

കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ ശക്തമായ മഴ. മണ്ണിടിച്ചിലിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും 22 പേർ മരിച്ചു. 12 പേരെ കാണാതായതായും നിരവധി പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മരണ സംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
ഇതിൽ മരിച്ച 6 പേർ ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണെന്നാണ് വിവരം. മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീടിന് മുകളിലേക്ക് വീണതോടെയാണ് കുടുംബം ഒന്നാകെ മരണപ്പെട്ടതെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. പൊലീസും സുരക്ഷാ സേനയും അടക്കമുള്ളവർ രക്ഷാ പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.
നദികളിലും പുഴകളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നദികളുടെയും പുഴകളുടെയും കരകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറ്താമസിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്.