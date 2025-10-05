World

നേപ്പാളിൽ ശക്തമായ മഴ; മണ്ണിടിച്ചിലിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും 22 മരണം

മരണ സംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് വിവരം
heavy rain nepal 22 death

നേപ്പാളിൽ ശക്തമായ മഴ; മണ്ണിടിച്ചിലിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും 22 മരണം

Updated on

കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ ശക്തമായ മഴ. മണ്ണിടിച്ചിലിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും 22 പേർ മരിച്ചു. 12 പേരെ കാണാതായതായും നിരവധി പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മരണ സംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

ഇതിൽ മരിച്ച 6 പേർ ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണെന്നാണ് വിവരം. മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീടിന് മുകളിലേക്ക് വീണതോടെയാണ് കുടുംബം ഒന്നാകെ മരണപ്പെട്ടതെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. പൊലീസും സുരക്ഷാ സേനയും അടക്കമുള്ളവർ രക്ഷാ പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.

നദികളിലും പുഴകളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നദികളുടെയും പുഴകളുടെയും കരകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറ്താമസിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്.

Heavy Rain
death
flood
Landslide

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com