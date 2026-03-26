World

ഇന്ത്യക്കായി ഹോർമുസ് തുറന്നിടും; സൗഹൃദരാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾക്ക് കടന്നുപോകാമെന്ന് ഇറാൻ

ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്
Hormuz will be opened for India

ഇന്ത്യക്കായി ഹോർമുസ് തുറന്നിടും

Updated on

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള സുഹൃദ രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നതായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി. ഇന്ത്യ, റഷ്യ. ചൈന. പാക്കിസ്ഥാൻ, ഇറാഖ് എന്നി രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി ചരക്കുനീക്കം നടത്താമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിടരുതെന്നും എല്ലാരാജ്യങ്ങൾക്കും ചരക്കുനീക്കത്തിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കണമെന്നും യുഎസ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്‍റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇറാന്‍റെ സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങൾ ഹോർമുസിൽ‌ കൂടി കടന്നുപോകാമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇസ്രയേൽ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾക്ക് നേരത്തെ ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. അതേസമയം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യുഎസ് മുന്നോട്ടുവച്ച 15 ഇന പദ്ധതി ഇറാൻ സർക്കാർ ബുധനാഴ്ച തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു.

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com