കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ റെയ്ഡുകൾ അവസാനിപ്പിക്കണം
ന്യൂയോർക്ക്: കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ റെയ്ഡുകൾ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മിനിസോട്ടയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ സംഘർഷം. ഇമിഗ്രേഷൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ഏജന്റുമാരുടെ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധമാണ് സംഘർഷാവസ്ഥയിൽ കലാശിച്ചത്. ഓഫീസിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചു വിടാൻ പൊലീസ് കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിച്ചു. ഇതിനിടെ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ പരിശോധന നിർത്തി വയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ മിനിസോട്ട സർക്കാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
ഇമിഗ്രേഷൻ ഏജന്റിന്റെ വെടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിനിയാപൊളീസിൽ യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രതിഷേധം അതിശക്തമായി തുടരുന്നത്. ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റെയ്ഡുകൾക്ക് നഗരത്തിൽ സായുധരായ 2000 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. റെയ്ഡ് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്.