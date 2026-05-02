സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ യുദ്ധം വൻ പരാജയം: ഇസ്രയേൽ

നയതന്ത്ര മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇറാനിൽ നിന്ന് യുറേനിയം നീക്കം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഐഡിഎഫിന് തങ്ങളുടെ പങ്ക് നിർവഹിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവൂ എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
Footage released by the IDF on June 21, 2025, shows the aftermath of Israeli strikes on Iran's Isfahan nuclear facility.

ഇറാനിലെ ഇസ്ഫഹാൻ ആണവ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ- 2025 ജൂൺ 21 ന് ഐഡിഎഫ് പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ

സമീപകാല യുദ്ധത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാന്‍റെ 400 കിലോഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ യുറേനിയം ശേഖരം രാജ്യത്തു നിന്നു നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധം വൻ പരാജയമായി മാറുമെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന ഇസ്രയേലി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയാൽ 11 ആണവ ബോംബുകൾ വയ്ക്കാൻ ഈ ശേഖരം മതിയെന്ന് ഇസ്രയേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തി.

ആയുധ നിലവാരത്തിൽ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങളുടെ പരിപാടി സമാധാനപരമാണെന്ന് ഇറാൻ വളരെക്കാലമായി വാദിക്കുന്നു. ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ സൈനിക ശേഷി ആണവ, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പടെ ഇറാൻ ഉയർത്തുന്ന വിദൂര ഭീഷണികൾ എന്നിവയെ താഴ്ത്താനും ഇറാനിയൻ ജനതയ്ക്ക് ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഫെബ്രുവരി 28 ന് അമെരിക്കയ്ക്കൊപ്പം ഇസ്രയേൽ ഇറാനെതിരേ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചതായി സൈന്യവും മറ്റ് ഇസ്രയേൽ നേതാക്കളും പറഞ്ഞു.

യുഎസും ഇറാനും തമ്മിൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ പ്രകാരം, യുറേനിയം ശേഖരം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും രാജ്യത്തെ സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു കരാറിലും എത്തിയില്ലെങ്കിൽ 40 ദിവസത്തെ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ പാഴിലാകുമെന്ന് ഒരു ഐഡിഎഫ് തലവൻ പറഞ്ഞു.

“ആണവ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ, ഇറാനിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതെല്ലാം ഒരു വലിയ പരാജയമായിരിക്കും. ദുഷ്ടരായ ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടത്തിന് ആണവ പദ്ധതിയിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ കഴിയും,” അജ്ഞാതാവസ്ഥയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കായി നടത്തിയ ഒരു ബ്രീഫിംഗിലായിരുന്നു ഐഡിഎഫിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ. നയതന്ത്ര മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇറാനിൽ നിന്ന് യുറേനിയം നീക്കം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഐഡിഎഫിന് തങ്ങളുടെ പങ്ക് നിർവഹിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവൂ എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ ഇറാനിൽ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

