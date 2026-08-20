ന്യൂഡൽഹിയിലെ പാക്കിസ്ഥാൻ ഹൈക്കമ്മീഷനു പുറത്തു സ്ഥാപിച്ച താൽക്കാലിക നിർമാണം ഇന്ത്യ നീക്കം ചെയ്തു

ന്യൂഡല്ഹി: പാകിസ്ഥാന് ഹൈക്കമ്മീഷന് പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ച അനധികൃത നിര്മാണങ്ങള് ഇന്ത്യന് അധികൃതര് നീക്കം ചെയ്തു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പൊലീസിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. ഹൈക്കമ്മീഷന്റെ വിസ വിഭാഗത്തിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ക്യൂ മാനെജ്മെന്റ് ബാരിയറുകളും മറ്റു നിര്മാണങ്ങളുമാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. കമ്മീഷന്റെ അതിര്ത്തിക്ക് പുറത്തുള്ള പാതയില് അനധികൃതമായി ഇവ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്ന്നാണ് നടപടി.
ഈ സംഭവം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര തലത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണോ എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഏതാനും ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് ഇസ്ലാമബാദിലെ ഇന്ത്യന് ഹൈക്കമ്മീഷന് പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സുരക്ഷാ ബാരിക്കേഡുകളും പാര്ക്കിങ് പോസ്റ്റുകളും പാകിസ്ഥാന് അധികൃതര് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇത്തരമൊരു നടപടിയുണ്ടായെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് നിലനില്ക്കുന്ന നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങള്ക്കിടയില്, ഹൈക്കമ്മീഷനുകളുടെ സുരക്ഷയും അതിര്ത്തി ക്രമീകരണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച നടപടികള് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിഷയത്തില് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും, നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഒഴിപ്പിക്കല് എന്ന് വൃത്തങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.