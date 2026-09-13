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240 പേരുമായി പോയ ഇന്തോനേഷ്യൻ കപ്പൽ കടലിൽ കാണാതായി

കിഴക്കൻ ജാവയിൽ നിന്ന് ബോർണിയോ ദ്വീപിലെ ദക്ഷിണ കാളിമന്താൻ പ്രവിശ്യയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് കപ്പൽ കാണാതായത്
Virgo Transport 8 ship (file photo)

വിർഗോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് 8 കപ്പൽ (ഫയൽ ചിത്രം)

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ജക്കാർത്ത: 240 പേരുമായി സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ഇന്തോനേഷ്യൻ യാത്രാ കപ്പൽ ജാവ കടലിൽ വച്ച് കാണാതായി. കിഴക്കൻ ജാവയിൽ നിന്ന് ബോർണിയോ ദ്വീപിലെ ദക്ഷിണ കാളിമന്താൻ പ്രവിശ്യയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് വിർഗോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് 8 എന്ന കപ്പൽ കാണാതായത്. വിവരമറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് കപ്പൽ കണ്ടെത്താൻ വിപുലമായ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.

ദക്ഷിണ കാളിമന്താൻ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബൻജർമാസിനിലെ റെസ്ക്യൂ ഓഫീസിനാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചത്. കപ്പലിന് ആശയവിനിമയ തകരാർ സംഭവിച്ചതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ബൻജർമാസിനിലെ തുറമുഖത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 148 കിലോമീറ്റർ അകലെ വച്ചാണ് കപ്പൽ കാണാതായത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

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