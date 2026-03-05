World

ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം; മധ്യസ്ഥശ്രമവുമായി ചൈന

മീഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ദൗത്യസംഘത്തെ അയക്കുമെന്ന് ചൈന
ബീജിങ്: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് ചൈന. സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇടപെടാൻ ചൈന തയ്യാറാണെന്നും മീഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ദൗത്യസംഘത്തെ അയക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് എംബസി വക്താവ് യൂ ജിൻ വ്യക്തമാക്കി.

സംഘർഷം 6 ദിവസം പിന്നിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചൈന സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ‌ രൂക്ഷമായത്.

ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് ഇറാന്‍റെ യുദ്ധക്കപ്പൽ തകർത്തത് മേഖലയിൽ വൻ യുദ്ധഭീഷണി നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ചൈനയുടെ അനുരഞ്ജന നീക്കം

