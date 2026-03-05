World

ആക്രമണം തുടർന്ന് ഇസ്രയേൽ; ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിന് ട്രംപിന് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ പച്ചക്കൊടി

ടെഹ്റാന്‍റെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് വലിയ സ്‌ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്
iran isreal conflict updates

ആക്രമണം തുടർന്ന് ഇസ്രയേൽ; ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിന് ട്രംപിന് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ പച്ചക്കൊടി

Updated on

ടെഹ്റാൻ: ഇറാനെതിരായ ആക്രമണം തുടർന്ന് യുഎസും ഇസ്രയേലും. ടെഹ്റാനിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം ശക്തമാക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി

ടെഹ്റാന്‍റെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് വലിയ സ്‌ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ടെഹ്റാനു പുറമെ സാനന്ദാജ്, സാഖെസ്, ബുകാൻ എന്നീ കുർദിഷ് നഗരങ്ങളിലും രാത്രിയിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നു.

ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിന് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പച്ചക്കൊടി. യുദ്ധം തടയാനുള്ള നീക്കം യുഎസ് സെനറ്റിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങൾ വോട്ടിനിട്ട് തള്ളി. യുദ്ധാധികാര പ്രമേയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയമനിർമാണം 47 നെതിരേ 53 വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. തുടർ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് കോൺഗ്രസിന്‍റെ അനുമതി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ നിയമനിർമാതാക്കൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നതായിരുന്നു പ്രമേയം.

america
donald trump
iran-isreal war

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com