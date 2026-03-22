ഇസ്രയേലിൽ ഇറാന്‍റെ മിസൈൽ ആക്രമണം; നൂറിലേറെ പേർക്ക് പരുക്ക്

ഇതിൽ ഇരുപതോളം പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ
iran missile attack against israel; more than 100 people injured

ഇസ്രയേലിൽ ഇറാന്‍റെ മിസൈൽ ആക്രമണം; നൂറിലേറെ പേർക്ക് പരുക്ക്

ടെൽ അവീവ്: തെക്കൻ ഇസ്രയേലിലെ അറാദിലും ഡിമോണയിലും അടക്കം ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ നൂറിലേറെ പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇതിൽ ഇരുപതോളം പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ജനവാസ മേഖലയിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. കെട്ടിടങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ തകർന്നു.

ഇസ്രയേലിലെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സമീപമാണ് ആക്രമണം നടന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നതാൻസിലെ ഇറാൻ ആണവ കേന്ദ്രത്തിനു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിനുള്ള തിരിച്ചടിയാണിതെന്ന് ഇറാൻ വ‍്യക്തമാക്കി. ആക്രമണങ്ങളുടെ ദൃശ‍്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇസ്രയേലിൽ ആരോഗ‍്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ‍്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

