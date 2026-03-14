ടെഹ്റാൻ: അമെരിക്കയ്ക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒന്നിക്കണമെന്ന് ഇറാൻ സായുധ സേനയുടെ വക്താവ് ജനറൽ അബോൾഫാസൽ ഷെകാർച്ചി. ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 'ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും മുസ്ലീം ജനതയെയും വിശസ്വിക്കൂ.
യുഎസും സയണിസ്റ്റുകളും പിന്തുടരുന്ന ബഹുദൈവാരാധന, കാപട്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരേ ലോകത്തിന്റെ ഐക്യദാർഢ്യത്തിനായി നമുക്ക് ഒന്നിക്കാം'. അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
നേരത്തെ അമെരിക്കയും സയണിസ്റ്റുകളും വരുത്തിയിട്ടുള്ള നഷ്ടത്തിന് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇറാനിലെ ഖതം അൽ-അൻബിയ സെൻട്രൽ ആസ്ഥാനത്തിന്റെ വക്താവ് ഇബ്രാഹിം സോൾഫാഗാരി പ്രസ്താവനയിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അബോൾഫാസൽ ഷെകാർച്ചി പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.