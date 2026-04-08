ഇറാനിൽ രണ്ടാഴ്ച വെടിനിർത്തൽ

ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് സോപാധികമായി തുറക്കും, പാക്കിസ്ഥാന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇറാൻ
ടെഹ്റാൻ: ലോകത്തിനാകെ ആശ്വാസമായി ഇറാനിൽ വെടനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനം. രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തൽ നിർദേശം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി പുറത്തിക്കിയ ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പ് യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് തന്‍റെ സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഷെയർ ചെയ്തു.

കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ ഇറാനു നൽകിയിരുന്ന അന്ത്യശാസന സമയം കഴിയാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് നിർണായക തീരുമാനം. പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫും സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീറും നടത്തിയ സമാധാന നീക്കങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അരാഗ്ചിയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ്.

വെടിനിർത്തൽ കരാർ നിലവിലുള്ള രണ്ടാഴ്ചക്കാലം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം, ഇറാന്‍ സൈന്യവുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് സുരക്ഷിതമായി തുടരാൻ അനുവദിക്കുമെന്നും അരാഗ്ചി ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി സമാധാന ചർച്ച തുടങ്ങിവയ്ക്കുമെന്നും ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെയാകെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഇതോടെ താത്കാലികമായെങ്കിലും അയവ് വരുന്നത്.

യുഎസ് മുന്നോട്ടുവച്ച 45 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ നിർദേശം നേരത്തെ ഇറാൻ തള്ളിയതോടെ പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം കൂടുതൽ വിനാശകരമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വഷളാകുന്നു എന്നായിരുന്നു ആശങ്ക. യുഎസ് ഉപാധികൾ തള്ളിയ ഇറാൻ, താത്കാലിക വെടിനിർത്തലിനു പകരം യുദ്ധത്തിന്‍റെ സമ്പൂർണ അവസാനമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

ഇതിനിടെ, നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചയുടെ വക്കോളമെത്തിയ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിന്‍റെ പ്രകോപനങ്ങളാണെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്.

